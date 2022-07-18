走入醫療元宇宙 關渡醫院啟用VR醫療影像數據庫

受新冠肺炎疫情影響，許多醫療行為逐步轉到「線上」進行，醫療技術隨著科技一同進步，如今也走到「元宇宙」領域。智捷生醫與關渡醫院今日記者會上一同發表「高齡元宇宙醫療Metaver Medicine」，提供高齡年長者的元宇宙醫療服務平台，促進長輩生活品質，更能減輕照顧者負擔，讓年輕人沒有後顧之憂。

關渡醫院院長陳亮恭說：「很多人擔心高齡社會是銀髮海嘯，甚至可能是全民負擔，但對我們來說，高齡社會的挑戰雖然很艱鉅，但不應該是負擔，因為普遍高齡化，是社會進步才會有的果實。因此前聯華電子榮譽副董事長宣明智今代表智捷生醫捐贈「VR醫學影像資料庫」給關渡醫院，希望透過最新科技，帶動醫療進步，造福更多民眾。

陳亮恭今表示，過去大家都在想「打電動能不能防失智？」因此就有國外研究團隊開始著手進行試驗，讓長者們玩電動遊戲「瑪力歐」。研究中發現「空間感」是相當重要的關鍵，長者們遊玩2D平面的瑪莉歐一段時間後，並沒有特別顯著的改變，但遊玩3D的瑪莉歐一段時間後，「海馬迴」活動卻有明顯的進步。

因此，台灣也設計了相關研究，團隊以「跳舞機」作為主題讓長者遊玩，訓練手眼協調能力等等，經過半年的試驗後，測試組長者的大腦結構比沒進行跳舞機訓練組的對照組長者活躍許多，大腦萎縮程度也相對減少。

台灣微軟公司也在現場演示元宇宙醫療概念，微軟公共事業群總經理陳守正解說，現場演示是與日本同步連線進行，是當天下午即將進行手術的男性頭部影像，透過微軟研發的系統，把2D膠片的斷層影像轉變為3D的虛擬實境影像，因此腦部的腫瘤狀況一清二楚，就可以更精準的規劃醫療計畫。

同時，陳守正也現場演示，以台灣知名地景台南城隍廟AR技術結合「密室逃脫」，透過遊戲互動，讓長者能夠不斷在遊戲中動腦，訓練大腦靈活度，希望提供長者照護新方向。