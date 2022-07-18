尖石水蜜桃過剩...餵豬了 鄉公所祭優惠盼消費者捧場

尖石水蜜桃今年銷售不如預期，不僅因氣候衝擊造成產量下跌至往年的一半，就連線上銷售都不如往年熱烈，雙重打擊下讓今年產季顯得特別慘澹，鄉公所祭出優惠活動、加強宣傳，希望消費者多捧場，協助果農度過銷售困境。

據了解，尖石水蜜桃因遇上年初持續的大雨天氣，使得結果率不佳，整體產量僅為往年一半，剩下300公噸，加上疫情造成觀光客驟減，且網路平台線上銷售狀況不佳，農民賠了產量還損失銷量，讓果農叫苦連天。

因近期採收期又碰上大雨，許多果農都急著採收水蜜桃，就怕雨水過多造成甜度稀釋，但採摘下的水蜜桃過剩，使得果農只能眼睜睜看著部分鮮果放爛，或乾脆拿去餵豬。

尖石鄉公所表示，今年開賣首日雖賣出600多箱，但後續採購數量較往年略減，使得原本預期很快就完銷的目標落空，至今民眾仍可透過網路線上平台下訂；不過公所也強調，民眾購買到的水蜜桃絕對是產地最新鮮的鮮果，從採摘到冷藏宅配到民眾家中，平均不超過3天。

為刺激銷量，鄉公所也在網路銷售平台搭配滿額優惠活動，民眾只要一次購買5盒，就能獲得限量的水蜜桃粉色小方巾，一次買10盒更能加送1盒12粒裝的水蜜桃禮盒，20盒以上還另有團購優惠，且每筆訂單都能參加抽獎，有機會將Gogoro騎回家。

此外也鼓勵民眾趁疫情舒緩來尖石一遊，公所也特別規畫尖石「集點集章趣」活動，在活動期間內至尖石鄉公所領取集章卡，前往活動精選尖石7大景點、集滿3個章即可兌換限量隨行杯1只。活動詳情可參臉書新竹尖石鄉旅遊粉絲頁https://www.facebook.com/Travel.Jianshih/