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抗癌福音！國衛院新藥「一箭雙鵰」同時殺癌、活化免疫

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
國衛院今發表可「一箭雙鵰」的抗癌新藥，可抑制癌細胞同時活化免疫細胞去攻擊腫瘤。左起為國衛院生技藥研所博士後研究員李慕珺、研究員謝興邦、研究員顏婉菁、研究員伍素瑩、院長梁賡義。記者邱宜君／攝影
國衛院今發表可「一箭雙鵰」的抗癌新藥，可抑制癌細胞同時活化免疫細胞去攻擊腫瘤。左起為國衛院生技藥研所博士後研究員李慕珺、研究員謝興邦、研究員顏婉菁、研究員伍素瑩、院長梁賡義。記者邱宜君／攝影

癌症蟬連國人十大死因榜首已經40年，乳癌、肝癌、肺癌都在十大癌症之列。國衛院今發表最新重大成果，研究團隊已找到可「一箭雙鵰」的藥物，不但能抑制癌細胞，還可同時活化免疫細胞去攻擊腫瘤。預計再2年進入第一期臨床試驗，最快7年後有新藥上市。

國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員顏婉菁表示，放射療法或化學療法，療效速度快但副作用大，標靶治療可針對特定基因突變的癌細胞，但容易產生抗藥性，免疫療法可間接調節免疫系統並殺死癌細胞，但治療反應率低。合併使用不同類型的標靶抗癌藥物，雖可增強抗癌效應，協同並加成抗腫瘤與免疫調節效應，但因藥物相互作用改變，常導致脫靶的副作用，還可能影響藥物吸收與代謝。

國衛院開發具有高親和力、高度選擇性、低副作用的AXL與MERTK為標的癌症免疫療法藥物BPR5K230，因擁有雙重標靶，可抗腫瘤與並調節免疫活性。可雙重抑制AXL與MERTK過度表現，克服專一激酶抗癌藥物的抗藥性問題，並激活免疫反應打擊癌細胞。此藥品目前已申請專利保護。

顏婉菁表示，經動物實驗證實，BPR5K230單獨或與免疫檢查點抑制劑合併使用，都有抗腫瘤的功效，還能減少腫瘤內的M2腫瘤相關巨噬細胞，並在脾臟中增加效應T細胞。BPR5K230也具有良好的口服吸收率、體外肝細胞微粒體穩定性，並在小鼠毒理試驗表現出良好的安全性。

「綜觀目前癌症治療方法，皆無法同時抑制癌細胞及調節腫瘤免疫微環境，這是國內首見雙重激酶抗癌抑制劑新藥。」顏婉菁表示，未來主要幾用於治療容易復發的「三陰性乳癌」、「肝癌」與「非小細胞肺癌末期癌症。 預估2029年三陰性乳癌全球市場規模將達到13億、肝癌達到11億、非小細胞肺癌達到90億。

腫瘤 癌症治療 癌細胞

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