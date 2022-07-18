毛豬在養量減、國旅大爆發 農委會：中元節供應無虞

中元節即將到來，根據最新的養豬頭數調查統計顯示，國內養豬場6133場、在養頭數537.5萬雙創新低。農委會表示，由於進口豬的數量大增，多用於餐飲與加工，目前看來，並不影響中元節的祭祀需求與消費，豬肉供應無虞；但因應國旅爆發需求增加，也會協調必要增供。

農委會畜牧處副處長江文全表示，根據目前的數字掌握，中元節前一周，去年供應15萬1970頭豬，平均體重約121.64公斤；今年調度預估至少會有15萬1000頭以上，數量跟去年差不多；以交易毛豬體重相比，今年平均體重約122.7左右，會比去年同期多1公斤，豬源供應上，雖然豬的頭數略少，但整個供應豬肉數量跟去年差不多，消費者不會買不到。

江文全說，中元節前一周平均每日供應2萬5328頭，與去年相當，但近日暑假旅遊旺季，南部、東部觀光景點、旅遊餐廳消費明顯比去年增加，因此會依照需求，協調必要的增供。

農委會副主委黃金城表示，雖然毛豬在養量減少，但不會衝擊到供應量，進口豬肉量會補上來，目前毛豬每公斤批發價維持85元上下，他表示，中元節是毛豬供應最吃緊的時候，但目前看起來供應量沒有不足，主要是平均拍賣的體重都維持123公斤左右，並沒有下降，因此供應量應該可以維持。

黃金城表示，疫情趨緩，國民旅遊潮、餐廳消費恢復，豬肉的需求量增加，但以目前的價位以及毛豬拍賣重量推估，並沒有缺豬肉，進口豬肉量也不少，主要適用於加工與餐廳，若市場供給量稍微減少，會請台糖增供；整體而言，中元節前一周，供應量應該會達到應該會達到3萬頭，他也說，依照目前的毛豬供需情形，沒有休市調配的必要。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，因為進口豬肉量暴增，估計今年進口豬肉量應該會達10萬公噸，來補足國內豬肉不足的缺口，但也補不足，他認為，中元節國內毛豬價格應該要來到90元以上才算合理，順便反映成本，現在每百公斤飼養成本約80元，拍賣價格應該往上。

黃加安表示，上半年國產毛豬的屠宰數量跟去年同期差不多，但拍賣交易量少，有些豬農會直接與冷凍廠交易，因此他推估冷凍廠商應該會有庫存，可以與進口豬肉相互調節。