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國內養豬場10年大減35％ 場數、在養量雙創新低

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據最新毛豬數量調查統計顯示，國內的養豬場數、毛豬在養頭數雙創新低。本報資料照片
根據最新毛豬數量調查統計顯示，國內的養豬場數、毛豬在養頭數雙創新低。本報資料照片

國內養豬場數、在養量雙創新低！根據最新出爐的養豬頭數調查統計，2022年5月底，國內養豬場再創新低，為6133場，比上次、2021年11月調查的6308場減少175場；也比去年同期6359場，減少226場；若拉長10年統計顯示，國內養豬從101年5月的9521場到目前最新的6133場，足足減少3388場，養豬場數量大減35%，且持續下滑中。

農委會分析，除了過去常提到的都市化、鄰避設施、環保成本高外，國內養豬呈現少場、企業化趨勢，這兩年飼料價格高漲，衝擊豬農養豬意願，加上199頭以下小型養豬場禁用廚餘養豬也有關。

養豬頭數調查一年做兩次，每年5月、11月進行。毛豬在養數量方面，根據最新的統計，在養量為537萬5109頭，比去年5月同期547萬大減約10萬頭，為過去10年毛豬在養量新低；農委會表示，進口豬肉量不少，不影響中元節的供應市場。

農委會副主委黃金城表示，這一年來飼料價格高漲，此外，因為非洲豬瘟防疫不容得有閃失，地方農業局、環保單位針對廚餘養豬抓得很緊；加上飼料價格高漲影響，若廚餘養豬場改用飼料養豬，利潤也不高，因此，199頭以下的廚餘養豬小場退場不少。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，這一波原物料大漲，造成養豬戶出現虧損狀況，成本提高超過兩成，造成養豬戶減產、減養，甚至離開這個產業，也因此養豬場數、在養頭數雙跌現象，但他也說，目前看來，中元節供需無虞。

楊杰表示，目前毛豬價格每公斤平均發價85元上下，在過去看來，這樣的毛豬批發價價格算是很不錯了，但是現在飼料價格大漲，每一頭豬的飼養成本從60多元漲到80多元，再看批發豬價的85元，價格就不算多了。

他說，毛豬價格取決供需，若成本上揚卻無法反映豬價，自然供應量就會下降，去年底今年初發生的雞蛋事件就是如此，養豬也一樣，養豬戶前半年幾乎慘澹經營，接下來若供應下降、需求不變，價格應該往上走，台灣是自由市場經濟體系，期待政府不要為了擔心影響物價波動，干預行情，讓市場機制決定。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，天氣熱，豬長不大，重量和數量雙雙衰退，雖然現在買的進口豬肉也是不便宜，但跟國產豬肉比起來還是相對有利潤，現在豬農用的是價格最貴的玉米養豬，只希望政府讓豬價恢復市場機制。

根據最新毛豬數量調查統計顯示，國內的養豬場數、毛豬在養頭數雙創新低。記者彭宣雅／製表
根據最新毛豬數量調查統計顯示，國內的養豬場數、毛豬在養頭數雙創新低。記者彭宣雅／製表

養豬場 飼料 豬價

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