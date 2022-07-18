聽新聞
test
0:00 / 0:00
本周迎高壓籠罩越來越熱 今5縣市慎防高溫
中央氣象局預估，未來一周天氣將是迎向大暑的酷熱一週，將逐漸受到太平洋高壓向西擴展、籠罩全台，讓高溫炎熱的天氣持續。周二起預估全台高溫多可達34至35度，局部達36度，周末可能更熱。
氣象局預報員朱美霖指出，未來一周都是典型夏季天氣，今日受西南風影響，午後山區、中南部要注意雷雨；周二、周三轉偏南風，午後山區集中北部近山區易有雷雨；周四至周日則是偏南風且高壓籠罩，午後降雨縮減，且未來一周都會相當炎熱，周五起北部、東半部可能出現36度以上高溫。
氣象局也預估，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言