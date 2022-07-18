本周迎高壓籠罩越來越熱 今5縣市慎防高溫

中央氣象局預估，未來一周天氣將是迎向大暑的酷熱一週，將逐漸受到太平洋高壓向西擴展、籠罩全台，讓高溫炎熱的天氣持續。周二起預估全台高溫多可達34至35度，局部達36度，周末可能更熱。

氣象局預報員朱美霖指出，未來一周都是典型夏季天氣，今日受西南風影響，午後山區、中南部要注意雷雨；周二、周三轉偏南風，午後山區集中北部近山區易有雷雨；周四至周日則是偏南風且高壓籠罩，午後降雨縮減，且未來一周都會相當炎熱，周五起北部、東半部可能出現36度以上高溫。

氣象局也預估，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。