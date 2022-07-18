快訊

從停駛、改點到騰雲座艙 台鐵缺乏2核心價值難走向公司化

動滋健身券網路登記開跑 30萬名額22日抽籤

物理奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘2金、國際排名第4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免老化失智 營養師建議地中海飲食

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。圖／大里仁愛醫院提供

隨著年紀增長，身體各種機能都會開始退化，包括大腦也是無可倖免。大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。

陳俐妏說，依據衛福部委託台灣失智症協會進行之流行病學調查結果，以及去年12月底人口統計資料估算，台灣65歲以上的老人，約每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。

她說，失智症成因主要可分為兩類，第一種是「退化性失智症」，其中又以阿茲海默症最多，早期最明顯的症狀是記憶力衰退，對時間、地點、人物辨認出現問題。第二種是「血管性失智症」，因腦中風或是慢性血管病變造成腦部血液循環不良所致。

其他則包括營養失調、顱內病灶、新陳代謝異常、藥物或酒精中毒等。雖然失智類型不同也有所不同成因，但許多因素都與營養攝取有關，因此良好的飲食習慣及補充足夠的營養是預防失智的重要關鍵。

陳俐妏說，失智症預防性飲食必須先了解失智症的危險因子，包括心臟血管疾病、高血壓、第二型糖尿病、頭部外傷、抽菸、肥胖等。根據研究，地中海飲食不僅有助於體重控制、降低心血管疾病、第二型糖尿病或癌症的罹病機率，近年來更發現也有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。

她說，地中海飲食源自於地中海沿岸國家，提倡多攝取蔬菜、水果、未精製穀類；食用油以植物油、富含單元不飽和脂肪酸為主，如：橄欖油及堅果種子。肉類以富含omega-3脂肪酸的魚類、海鮮為主；適量攝取天然乳製品以補充蛋白質及鈣質。

而紅酒亦是地中海飲食特色之一，其所含的抗氧化物對心血管有一定的保護作用，若有飲酒習慣者可適量攝取。男性每日不超過300毫升，女性不超過150毫升。並建議減少富含飽和脂肪酸的紅肉和精緻糖甜食的攝取。

陳俐妏說，除了飲食控制，養成規律運動、適當休息、保持心情愉悅，能預防或延緩心血管疾病、代謝症候群，減緩認知能力衰退，讓失智症遠離。

大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。圖／大里仁愛醫院提供

大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。圖／大里仁愛醫院提供
大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。圖／大里仁愛醫院提供

失智症 地中海

延伸閱讀

獨步全球失智症新藥儕陞啟動三期臨床規劃

賈永婕揭「親舅奪失智母財產」 專家建議失智症患者做好三道防火牆

高雄老饕失智為一口魚丸外出迷路 警暖心助返家

失智後仍可幸福生活，做得到嗎？日本「失智前輩相談室」讓失智者親身分享經驗談

相關新聞

本周迎高壓籠罩越來越熱 今5縣市慎防高溫

中央氣象局預估，未來一周天氣將是迎向大暑的酷熱一週，將逐漸受到太平洋高壓向西擴展、籠罩全台，讓高溫炎熱的天氣持續。周二起...

90元雞排、70元乾冬粉都不是最貴？台灣「漲價冠軍」是它 民眾嚇傻

近年物價持續攀升，許多人快被生活壓力壓得喘不過氣，銅板美食也漸漸絕跡成為「鈔票美食」，有什麼東西是漲價讓你最有感的呢？

國內養豬場10年大減35％ 場數、在養量雙創新低

國內養豬場數、在養量雙創新低！根據最新出爐的養豬頭數調查統計，2022年5月底，國內養豬場再創新低，為6133場，比上次...

避免老化失智 營養師建議地中海飲食

隨著年紀增長，身體各種機能都會開始退化，包括大腦也是無可倖免。大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，失智症早期最明顯的症狀就是記...

旅讀週曆／你的歌聲渲染了我！金曲級音樂人輪番淡水開唱

淡水歷史悠久，擁有許多深具歷史意義的古蹟建築，在台灣近代史上有著重要地位，除了走訪這些建築物外，民眾還能藉由歌曲去感受過去不同時間的淡水風貌，今年正好是淡水開港設關160周年，新北市政府透過「光音淡水」系列活動

台鐵真落漆／從停駛、改點到騰雲座艙 台鐵缺乏2核心價值難走向公司化

台鐵局本應開始「練兵」，強化公司化的服務品質，然而因疫情大減班任由旅客枯等、改點未展現以客為尊的方向，連自稱商務艙等級「騰雲座艙」的服務水準，屢屢挨批僵化、沒溫度，連經濟艙都不如。交通部前部長賀陳旦直言，負責督促轉型的交通部與台鐵「心中都沒有顧客。」缺乏兩項關鍵核心價值，台鐵的走向自然沒有公司化的精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。