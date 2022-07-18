本周邁入大暑 彭啟明：持續一周晴朗穩定高溫天氣

最近天氣高溫穩定，氣象達人彭啟明表示，本周六將邁入「大暑」節氣，持續晴朗炎熱午後局部雷雨，尤其太平洋高壓增強。

彭啟明表示，今天仍是西南風環境，中南部地區仍有些局部性的短暫陣雨發生機會，而太平洋高壓勢力逐漸增強，西南風帶來的降雨將會比前兩天減少，大多數時間將是多雲或有陽光的天氣，偶爾海面上的雲層移入才會在沿海平原地區帶來局部短暫陣雨。受西南風影響，台北盆地、花東縱谷等區域都是極端高溫容易出現的地方。

彭啟明說，周二三太平洋高壓勢力會持續增強，周四到日高壓中心甚至會來到台灣附近，晴朗穩定且非常炎熱的天氣狀況預期將會至少持續一周以上。

是否有颱風發展動態？彭啟明說，短時間內南邊的熱帶洋面看起來相當平靜，並沒有明顯的熱帶擾動發展跡象，可能要一直等到月底或是下個月初。