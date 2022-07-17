聽新聞
test
0:00 / 0:00
未來一周高溫約三十六度 周末迎「大暑」上看三十八度
受西南風影響，今明兩天北部及東半部高溫炙熱，今日中午最高溫出現在台北市社子的38度。各地山區及局部地區午後會有雷陣雨，中南部上午也有局部陣雨。周二起，太平洋高壓籠罩全台，各地仍晴朗酷熱，高溫34至35度，局部地區更達36度。
氣象局持續發布高溫資訊，受到西南風沉降影響，大台北地區及花蓮縣縱谷為橙色燈號，局部地區有機會出現38度高溫，基隆、宜蘭及台東地區為橙色燈號，高溫約36度左右。桃園、新竹、苗栗及屏東地區為黃色燈號，高溫約34度左右。
未來一周，受太平洋高壓展影響，各地平均高溫約34至35度，局部地區將出現36度高溫。周二、周三雖晴朗炎熱、不過午後西半部地區及各地山區會有局部短暫雷陣雨。周四起，轉為偏南風的環境，午後對流雲系減弱，僅山區會有零星短暫雷陣雨，其他地區熱度增強，尤其周六是二十四節氣中的「大暑」，也是一年中最熱的時段。因此，周末各地烈陽高照，西半部地區高溫都在35度以上，大台北地區有可能出現38度高溫，而紫外線指數幾乎都在「過量」與「危險」等級，提醒民眾應注意防曬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言