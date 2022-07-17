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未來一周高溫約三十六度 周末迎「大暑」上看三十八度

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今天北部晴朗炎熱，小朋友擠在新店陽光運動公園戲水區的水柱下沖水解熱。記者侯永全／攝影
今天北部晴朗炎熱，小朋友擠在新店陽光運動公園戲水區的水柱下沖水解熱。記者侯永全／攝影

受西南風影響，今明兩天北部及東半部高溫炙熱，今日中午最高溫出現在台北市社子的38度。各地山區及局部地區午後會有雷陣雨，中南部上午也有局部陣雨。周二起，太平洋高壓籠罩全台，各地仍晴朗酷熱，高溫34至35度，局部地區更達36度。

氣象局持續發布高溫資訊，受到西南風沉降影響，大台北地區及花蓮縣縱谷為橙色燈號，局部地區有機會出現38度高溫，基隆、宜蘭及台東地區為橙色燈號，高溫約36度左右。桃園、新竹、苗栗及屏東地區為黃色燈號，高溫約34度左右。

未來一周，受太平洋高壓展影響，各地平均高溫約34至35度，局部地區將出現36度高溫。周二、周三雖晴朗炎熱、不過午後西半部地區及各地山區會有局部短暫雷陣雨。周四起，轉為偏南風的環境，午後對流雲系減弱，僅山區會有零星短暫雷陣雨，其他地區熱度增強，尤其周六是二十四節氣中的「大暑」，也是一年中最熱的時段。因此，周末各地烈陽高照，西半部地區高溫都在35度以上，大台北地區有可能出現38度高溫，而紫外線指數幾乎都在「過量」與「危險」等級，提醒民眾應注意防曬。

受西南風影響，今天北部高溫炙熱，許多家長帶小朋友到新店陽光運動公園內戲水消暑。記者侯永全／攝影
受西南風影響，今天北部高溫炙熱，許多家長帶小朋友到新店陽光運動公園內戲水消暑。記者侯永全／攝影
小朋友在新店陽光運動公園內戲水區，玩得興高采烈。記者侯永全／攝影
小朋友在新店陽光運動公園內戲水區，玩得興高采烈。記者侯永全／攝影
受西南風影響，今天北部高溫炙熱，家長帶小朋友到新店陽光運動公園內戲水消暑之餘，仍戴口罩防疫。記者侯永全／攝影
受西南風影響，今天北部高溫炙熱，家長帶小朋友到新店陽光運動公園內戲水消暑之餘，仍戴口罩防疫。記者侯永全／攝影

高溫 桃園 紫外線

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