大潮？安平漁港西側碼頭溢堤 漁民：以前颱風天才會

台南安平區安平路及同平路日前受大潮影響，出現海水倒灌現象，為往年罕見，另安平漁港西側舊碼頭連日來受大潮影響，海水也溢過碼頭，今天繼續發生。李姓漁民表示，他來安平捕魚15年，首次在非颱風天看到這樣的情形。

李姓漁民說，這次大潮從7月12日（農曆6月14日）起，海水就溢過碼頭，到了16日最嚴重，垃圾也隨著海水飄進船寮，第一次遇到這種情形，直到今天，漲潮時水仍溢過碼頭，令人擔心，未來滿月漲潮時是否會愈來愈嚴重。

漁民表示，10幾年市府興建安平水景橋，他們的船寮遷到西側舊碼頭處，由於碼頭已有4、50年，且沒有填高，這次水位明顯上升，就溢過碼頭，反觀東側、北側碼頭因之前有加高，沒有溢過情形，緊鄰大平路的西側碼頭應該加高，以免颱風天時會更為嚴重。