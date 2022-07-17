屏縣九如檸檬價揚 創夏天不滯銷 拍賣價1公斤40元
每到7月是檸檬盛產期，以往檸檬盛產期價格低迷、起伏大，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，今年7月中旬創造夏天不滯銷，更創下近年來拍賣市場最高價格，一公斤40元，活絡檸檬市場。屏縣青檸合作社理事主席莊瑞貞分析，農民去年減種100公頃，加上疫情影響，檸檬原汁賣到快缺貨，市場需求大。
屏東縣是全台檸檬最大產區，主要產區是高樹、竹田、九如、鹽埔等地，種植面積約1812公頃，占全台總面積近七成，九如鄉更有檸檬故鄉的美稱，九如鄉農會總幹事龔泰文說，他在2020年建議中央，將夏天生產過剩檸檬全面加工利用，去年夏天產地500公噸運銷各市場，打開九如檸檬知名度。
龔泰文說，今年7月中旬，檸檬夏天不滯銷，7月15日北農拍賣市場價格拍出一公斤40元，活絡檸檬市場，農民都樂翻了。他也看好檸檬今年價格，加上8月後檸檬減少，農會透過共同運銷機制，替農民找到出路，產季還沒開始前，加強農民安全用藥、分級包裝、認證。產銷部分，協助農民集貨，送到拍賣市場，約有50位農民參與農會共同運銷。
龔泰文說，農會共同運銷會做好遵守藥檢等規範，也能避免長期遭中盤商剝削，回歸市場機制。檸檬生產成本產地價一台斤12元，農會護好基本價。九如鄉種植檸檬面積500公頃，今年種植面積減少，產量下降約三成。
屏東縣青檸運銷合作社理事主席莊瑞貞說，疫情關係，檸檬原汁賣到一度快缺貨，有客人一次買就好幾十組，她昨天在台北希望廣場銷售，就賣出六百多瓶原汁，今年檸檬不會出現滯銷，價格上揚，主因去年價格太低，農民改種香蕉，量少，加上市場需求高，農民提早採收。
屏縣府農業處長鄭永裕說，檸檬種植面積減少，去年底寒害、雨害，導致秋花、春花的授粉著果率不好，沒有達到預期產量，加上前兩年補助收購加工的量大約在去年底就售完了，市場需求大，且今年夏天很熱，飲品需求量增。
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