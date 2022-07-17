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東北角夏季限定 煙仔魚卵、魚膘沙拉新鮮上市

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，現在享用最對時。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，現在享用最對時。圖／新北市漁業處提供

夏季海溫偏高，俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹，此時洄游到東北角附近海域，正是當地漁民、釣客顯現身手的好時機。新北市漁業處今天說，現在走訪東北角品嘗海鮮，別錯過煙仔的各種美味料理。

漁業處表示，漁民口中的煙仔，是因為扁花鰹體側有道如煙霧般的暗色縱帶、斜帶或蠕蟲斑紋。也有人因為牠外型圓滾，有如一枚炸彈，稱牠為炸彈魚。

每年國曆6、7月（農曆5、6月）扁花鰹會洄游到東北角海域，漁民經常駕駛棒受網漁船或一支釣漁船，根據煙仔會群聚於海水中表水層，覓食烏賊、鯷魚、鯡魚等產生的水面湧動的習性，發現魚群後誘魚並大量捕獲。煙仔魚是夏季相當重要的經濟魚類，可製成柴魚、罐頭及生魚片。

新北市貢寮區澳底漁港漁民陳志弘說，捕獲煙仔魚漁船進港後，要快速將煙仔魚的魚卵和魚膘取出，裝袋冷凍出售。在地人也會趁漁船進港時，向漁船主購買煙仔魚回家料理。

陳志弘介紹家常煙仔魚料理，「煙仔魚卵魚膘沙拉」是將冷凍的魚卵和魚膘解凍後，川燙去腥，使用電風扇吹涼，稍加油乾煎至表面焦黃，再加上美乃滋，就是老少咸宜的魚卵、魚膘沙拉。

「醬燒煙仔魚膘」是將魚膘解凍後川燙去腥，魚膘與蔥薑蒜苗辣椒一起爆炒，加入蠔油、米酒共煮入味，就是超級下飯的美味料理。

漁業處表示，新北市有貢寮鮑、花枝、花蟹、煙仔魚等各式海鮮，民眾可以安排來趟東北角小旅行，到漁港或漁村走走，享用美味的特色料理，也可透過網路採購在地優質冷凍水產品，相關資訊可上網（https://is.gd/LsN6lT）查詢。

東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季。圖為煙仔魚魚卵與魚膘沙拉。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季。圖為煙仔魚魚卵與魚膘沙拉。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季。圖為煙仔魚的魚卵與魚膘。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季。圖為煙仔魚的魚卵與魚膘。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，糖醋油煎煙仔魚是常見料理。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，糖醋油煎煙仔魚是常見料理。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，醬燒煙仔魚膘是常見料理。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，醬燒煙仔魚膘是常見料理。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，醬燒煙仔魚膘是常見料理。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季，醬燒煙仔魚膘是常見料理。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季。圖／新北市漁業處提供
東北角海域現在是俗稱「煙仔」或「炸彈魚」的扁花鰹產季。圖／新北市漁業處提供

漁民 炸彈

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