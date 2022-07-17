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產後掉髮怎麼解？ 專家給4建議：要吃對營養素
生產過後的媽媽們除了要慢慢復健外，可能還需面對落髮危機，營養師夏子雯就提供四大預防與改善掉髮的建議，其不僅適用產後落髮的媽媽，男性也可參照。
她在粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，想預防掉髮，營養素一定要補起來。
1. 足夠的蛋白質
她說，頭髮的原料就是角蛋白，吃足夠的蛋白質才能讓毛囊有足夠的原料生長頭髮，豆魚蛋肉類都是良好的來源，並一同補充維生素B群中的B7生物素，是角蛋白所需的維生素，廣泛存於食物當中，一般來說不容易缺乏。
2. 補充含鋅食物
蛋白質的合成需要礦物質鋅，她表示有研究發現，易掉髮的人體內的鋅濃度較低，因此可補充富含鋅的食物，像是牡蠣、蛤蜊、貝類、甲殼類海鮮、豬肝、紅肉、堅果種子類、豆類、全穀類等，除了鋅能防止掉髮，也能提升味蕾的敏感度、增強身體免疫力。
3. 補充含鐵食物
鐵是血紅素中的重要成分，足夠的鐵有助於增加紅血球的攜氧量，能增加頭皮的血液循環、也能帶給頭髮足夠的養分，而女生每個月的月經都會流失鐵，當鐵補充不足時，就會增加落髮的危機。人體中好吸收的鐵來源：瘦的紅肉、豬肝、豬血、鴨血、雞腿等。
4. 補充維生素C
頭髮含有大量的膠原蛋白，攝取足夠維生素能幫助膠原蛋白合成，增強頭髮的韌性，預防分岔及斷裂，她建議每天攝取兩個女生拳頭大的水果，如芭樂、奇異果等。
她最後提醒，把握好頭髮所需的營養素外，也要注意頭皮的健康程度，可依靠常常按摩頭皮、挑對適合自己的洗潤髮產品等方法來避免毛囊阻塞。
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