印度學者致力研究微生物燃料電池 移民署頒梅花卡

印度籍新移民吉塔應聘來台，在台北科技大學擔任助理教授，專門教授生物能源課程，另研究開發微生物燃料電池，她今年以高級專業人才身分，獲得移民署「梅花卡」。吉塔說，她從廢水處理產生綠能出發，試圖找到永續解決之道。她的教育理念也影響學生，引導學生畢業投入相關產業。

移民署表示，現年38歲來自於印度的吉塔，是一名環境科學博士，5年前以應聘事由來台，擔任國立台北科技大學兼任助理教授，教授碩博士生物能源課程。結婚10年與同樣來自印度的先生育有一女，目前10歲就讀國小，吉塔丈夫現在就職輔大擔任神經科學博士後研究人員。

吉塔於今年以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。吉塔說，地球河川受到汙染嚴重，她從廢水處理產生綠色能源為出發，試圖找出永續解決之道。7年前吉塔來台執教，學生們感受吉塔老師的熱誠，畢業後也相繼投入環境工程產業。

吉塔表示，她畢業於印度哥印拜陀大學取得環境科學博士學位，主要研究領域微生物燃料電池、微生物電解池及廢水處理綠色能源等環境工程類項目。在台工作期間，她也常跟家人到處遊歷旅行，特別喜歡看台灣的好山好水。