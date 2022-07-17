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印度學者致力研究微生物燃料電池 移民署頒梅花卡
印度籍新移民吉塔應聘來台，在台北科技大學擔任助理教授，專門教授生物能源課程，另研究開發微生物燃料電池，她今年以高級專業人才身分，獲得移民署「梅花卡」。吉塔說，她從廢水處理產生綠能出發，試圖找到永續解決之道。她的教育理念也影響學生，引導學生畢業投入相關產業。
移民署表示，現年38歲來自於印度的吉塔，是一名環境科學博士，5年前以應聘事由來台，擔任國立台北科技大學兼任助理教授，教授碩博士生物能源課程。結婚10年與同樣來自印度的先生育有一女，目前10歲就讀國小，吉塔丈夫現在就職輔大擔任神經科學博士後研究人員。
吉塔於今年以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」。吉塔說，地球河川受到汙染嚴重，她從廢水處理產生綠色能源為出發，試圖找出永續解決之道。7年前吉塔來台執教，學生們感受吉塔老師的熱誠，畢業後也相繼投入環境工程產業。
吉塔表示，她畢業於印度哥印拜陀大學取得環境科學博士學位，主要研究領域微生物燃料電池、微生物電解池及廢水處理綠色能源等環境工程類項目。在台工作期間，她也常跟家人到處遊歷旅行，特別喜歡看台灣的好山好水。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯說，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於臺就職取得居留、永久居留。國發會為進一步放寬外國專業人才取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留居留年限，並已修正外國專業人才延攬及僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路。
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