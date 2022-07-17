竹縣輕軌藍線納最優先計畫 先導公車年底上路

新竹縣日前公布5大輕軌路廊計畫，其中藍線納入最優先推動路線，縣府交旅處預告藍線先導公車年底將上路，期望能培養民眾使用大眾運輸習慣，不過民代也認為輕軌沿線公車、YouBike應增設，才能解決民眾通勤需求。

交旅處表示，輕軌藍線串連高鐵新竹站、竹北市區及新竹市區，不僅最具開發潛力，沿線人口、園區及商業區密集，且新竹縣、市政府都將其納入最優先路網計畫，縣府也獲交通部補助經費辦理可行性研究，待中央完成整體路網審議後，就能將可行性評估續報中央審議。

輕軌藍線初步規畫路線起於竹北台知園區，途經竹北生醫園區、高鐵新竹站、高鐵特區、AI智慧園區、縣政特區、台鐵南竹北站，跨越頭前溪後進入新竹市，終點止於新竹馬偕醫院、清華大學一帶並與輕軌紅線交會。

交旅處長游志祥表示，由於輕軌系統建設經費高，已規畫先導公車並充實公車路網，為培養運量進行準備，近日將完成經營輕軌藍線先導公車的客運公司評選，年底先導公車就會上路。

不過14日的地方說明會上，不少與會民眾也提出其他具運量潛力的路廊，也有民代認為除了以藍線串連竹北市區與新竹市區，更應加強竹北與竹科之間的串連，建議縣府規畫竹北與竹科間輕軌路線，同時沿線公車路網、YouBike設站也應加強或重新檢討。

交旅處回應會將民眾意見納入評估，並收錄期末報告書，預計年底前向交通部提出整體路網案的審議申請，後續也會就站點、土地徵收、工程可行性及軌道系統選擇，依各路線不同進行個別分析。