快訊

打選戰一定要設競選總部嗎？房價飆租金漲 參選人好糾結

提早28年！英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

台灣蘋果BTS方案曝光送這物？網友失望…想要比照美國、官方回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣輕軌藍線納最優先計畫 先導公車年底上路

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣輕軌藍線規畫長度達11.8公里，途經多處園區及車站，並與新竹市輕軌形成路網。圖／縣府提供
新竹縣輕軌藍線規畫長度達11.8公里，途經多處園區及車站，並與新竹市輕軌形成路網。圖／縣府提供

新竹縣日前公布5大輕軌路廊計畫，其中藍線納入最優先推動路線，縣府交旅處預告藍線先導公車年底將上路，期望能培養民眾使用大眾運輸習慣，不過民代也認為輕軌沿線公車、YouBike應增設，才能解決民眾通勤需求。

交旅處表示，輕軌藍線串連高鐵新竹站、竹北市區及新竹市區，不僅最具開發潛力，沿線人口、園區及商業區密集，且新竹縣、市政府都將其納入最優先路網計畫，縣府也獲交通部補助經費辦理可行性研究，待中央完成整體路網審議後，就能將可行性評估續報中央審議。

輕軌藍線初步規畫路線起於竹北台知園區，途經竹北生醫園區、高鐵新竹站、高鐵特區、AI智慧園區、縣政特區、台鐵南竹北站，跨越頭前溪後進入新竹市，終點止於新竹馬偕醫院、清華大學一帶並與輕軌紅線交會。

交旅處長游志祥表示，由於輕軌系統建設經費高，已規畫先導公車並充實公車路網，為培養運量進行準備，近日將完成經營輕軌藍線先導公車的客運公司評選，年底先導公車就會上路。

不過14日的地方說明會上，不少與會民眾也提出其他具運量潛力的路廊，也有民代認為除了以藍線串連竹北市區與新竹市區，更應加強竹北與竹科之間的串連，建議縣府規畫竹北與竹科間輕軌路線，同時沿線公車路網、YouBike設站也應加強或重新檢討。

交旅處回應會將民眾意見納入評估，並收錄期末報告書，預計年底前向交通部提出整體路網案的審議申請，後續也會就站點、土地徵收、工程可行性及軌道系統選擇，依各路線不同進行個別分析。

新竹 輕軌 公車

延伸閱讀

高雄輕軌逐站通車 市區公車重疊將調整

Richemont集團Time Valleé登台 首店獨厚竹北試水溫

高雄輕軌要等紅燈遭質疑會變慢 交通局回應了

高雄輕軌新路段將停紅燈 網憂降低車速、恐誤點

相關新聞

極端高溫仍持續 氣象局：高壓7月底才有機會退

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫示警，台灣地區若持續高溫炎熱，且沒有颱風，珊瑚暴露於紫外線與乾涸風險增加，珊瑚將進入...

台北市社子上午10時飆出37.0度高溫 彭啟明也驚訝

根據中央氣象局資料顯示，台北市社子上午10時就出現37.0度高溫，新北市板橋35.1度、台東茶改35.0度。天氣風險公司...

印度學者致力研究微生物燃料電池 移民署頒梅花卡

印度籍新移民吉塔應聘來台，在台北科技大學擔任助理教授，專門教授生物能源課程，另研究開發微生物燃料電池，她今年以高級專業人...

竹縣輕軌藍線納最優先計畫 先導公車年底上路

新竹縣日前公布5大輕軌路廊計畫，其中藍線納入最優先推動路線，縣府交旅處預告藍線先導公車年底將上路，期望能培養民眾使用大眾...

線上逛不義遺址 安康接待室等白恐遺址環景網站上線

1949年5月19日政府頒布「台灣省戒嚴令」，展開台灣歷史上肅殺的白色恐怖年代。今年是台灣解除戒嚴35年之日，國家人權博...

讀饗時光 EP49｜雞排不是重點 營養午餐其實可以教更多

台灣學校提供午餐，可回溯到1950年代。學校午餐在「營養」、「好吃」之外，更可以有感官品評、飲食品味，以及食物選擇、烹調、消費等食農教育意涵。日韓鄰國在這方面已經走得很前面，台灣的營養午餐，還可以教更多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。