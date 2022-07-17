快訊

打選戰一定要設競選總部嗎？房價飆租金漲 參選人好糾結

提早28年！英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

台灣蘋果BTS方案曝光送這物？網友失望…想要比照美國、官方回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

極端高溫仍持續 氣象局：高壓7月底才有機會退

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度。花東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。記者林俊良／攝影
高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度。花東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。記者林俊良／攝影

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫示警，台灣地區若持續高溫炎熱，且沒有颱風珊瑚暴露於紫外線與乾涸風險增加，珊瑚將進入白化警戒；中央氣象局表示，未來目前是8到10天、小暑到大署之間，是夏季最熱的時候，會出現37、38度高溫，要太平洋高壓消退、出現熱帶擾動，至少要到7月底才有機會。

若以今天為例，不同地區的海水溫度約在27度至30度之間；而珊瑚可以忍受的水溫約28到30度，幾乎已達臨界值。

根據中央氣象局日前「111年颱風季展望」的預測，今年夏季反聖嬰現象偏弱，對台灣影響較小，可能秋冬才會再增強；預測今年7月至9月氣溫以正常至偏熱的機會較大；今年西太平洋海溫偏暖；另統計，今年西北太平洋僅2個颱風生成，較氣候平均值4.3個少。往年西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中侵襲台灣約3至4個，預估今年下半年颱風生成總數及侵台個數都以正常範圍機會較大。

中央氣象局預報員林定宜表示，颱風季才過一半，現在還是上半場，太平洋高壓這陣子比較強，過了這陣子，高壓總有退的時候，可能要等到7月下旬會比較明朗，待高壓退了，南邊的熱帶擾動，也會比較活躍。

他表示，未來8到10天，太平洋高壓都會蠻強的，天氣也會比較熱一點，民眾要熬過這段時間；每年的小暑到大暑是夏季最熱的時候，要待高壓略為消褪，至少要再等候一周。

林定宜說，因為太平洋高壓團盤踞台灣上空，高壓帶來沉降增溫，加上這兩天西南風影響，西南風會產生沉降增溫，包括桃園、林口台地，地形影響造成沉降增溫，而大台北地區、盆地地形不易散熱，加上都市熱島效應，高壓又強，大台北比較容易出現37、38度的極端溫度。

他說，而花東縱土也是因為地形影響，不容易散熱，比較容易出現極端溫度，台東地區受到西南風過山沉降出現焚風，周二開始，因為西南風漸漸轉成偏南風向，高壓增強，西南風風向轉成偏南風，比較不會產生沉降。

颱風 珊瑚 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

獨／高溫炎熱無颱風 學者示警：台灣本周進入珊瑚白化警戒

熱翻了！ 氣象局發布10縣市高溫資訊

台北社子飆36.7度高溫 氣象局示警10縣市注意高溫

新北珊瑚學堂 下周開放報名

相關新聞

極端高溫仍持續 氣象局：高壓7月底才有機會退

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫示警，台灣地區若持續高溫炎熱，且沒有颱風，珊瑚暴露於紫外線與乾涸風險增加，珊瑚將進入...

台北市社子上午10時飆出37.0度高溫 彭啟明也驚訝

根據中央氣象局資料顯示，台北市社子上午10時就出現37.0度高溫，新北市板橋35.1度、台東茶改35.0度。天氣風險公司...

台中以南7縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，注意...

印度學者致力研究微生物燃料電池 移民署頒梅花卡

印度籍新移民吉塔應聘來台，在台北科技大學擔任助理教授，專門教授生物能源課程，另研究開發微生物燃料電池，她今年以高級專業人...

竹縣輕軌藍線納最優先計畫 先導公車年底上路

新竹縣日前公布5大輕軌路廊計畫，其中藍線納入最優先推動路線，縣府交旅處預告藍線先導公車年底將上路，期望能培養民眾使用大眾...

線上逛不義遺址 安康接待室等白恐遺址環景網站上線

1949年5月19日政府頒布「台灣省戒嚴令」，展開台灣歷史上肅殺的白色恐怖年代。今年是台灣解除戒嚴35年之日，國家人權博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。