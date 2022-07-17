極端高溫仍持續 氣象局：高壓7月底才有機會退

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫示警，台灣地區若持續高溫炎熱，且沒有颱風，珊瑚暴露於紫外線與乾涸風險增加，珊瑚將進入白化警戒；中央氣象局表示，未來目前是8到10天、小暑到大署之間，是夏季最熱的時候，會出現37、38度高溫，要太平洋高壓消退、出現熱帶擾動，至少要到7月底才有機會。

若以今天為例，不同地區的海水溫度約在27度至30度之間；而珊瑚可以忍受的水溫約28到30度，幾乎已達臨界值。

根據中央氣象局日前「111年颱風季展望」的預測，今年夏季反聖嬰現象偏弱，對台灣影響較小，可能秋冬才會再增強；預測今年7月至9月氣溫以正常至偏熱的機會較大；今年西太平洋海溫偏暖；另統計，今年西北太平洋僅2個颱風生成，較氣候平均值4.3個少。往年西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中侵襲台灣約3至4個，預估今年下半年颱風生成總數及侵台個數都以正常範圍機會較大。

中央氣象局預報員林定宜表示，颱風季才過一半，現在還是上半場，太平洋高壓這陣子比較強，過了這陣子，高壓總有退的時候，可能要等到7月下旬會比較明朗，待高壓退了，南邊的熱帶擾動，也會比較活躍。

他表示，未來8到10天，太平洋高壓都會蠻強的，天氣也會比較熱一點，民眾要熬過這段時間；每年的小暑到大暑是夏季最熱的時候，要待高壓略為消褪，至少要再等候一周。

林定宜說，因為太平洋高壓團盤踞台灣上空，高壓帶來沉降增溫，加上這兩天西南風影響，西南風會產生沉降增溫，包括桃園、林口台地，地形影響造成沉降增溫，而大台北地區、盆地地形不易散熱，加上都市熱島效應，高壓又強，大台北比較容易出現37、38度的極端溫度。

他說，而花東縱土也是因為地形影響，不容易散熱，比較容易出現極端溫度，台東地區受到西南風過山沉降出現焚風，周二開始，因為西南風漸漸轉成偏南風向，高壓增強，西南風風向轉成偏南風，比較不會產生沉降。