線上逛不義遺址 安康接待室等白恐遺址環景網站上線

1949年5月19日政府頒布「台灣省戒嚴令」，展開台灣歷史上肅殺的白色恐怖年代。今年是台灣解除戒嚴35年之日，國家人權博物館（人權館）運用數位科技，完成白色恐怖綠島紀念園區、景美紀念園區、安康接待室等三處不義遺址的環景網站，讓民眾透過電腦或智慧型手機，便能造訪這些白色恐怖時代的歷史見證，認識隱藏在黑暗中的故事。

人權館表示，今年同時是國家人權博物館轄下白色恐怖綠島紀念園區開園20年、白色恐怖景美紀念園區開園15年，蔡英文總統也宣布「安康接待室」交由人權館經管。這三處不義遺址是台灣白色恐怖時期偵訊、審判與監禁「政治犯」的遺址，是讓民眾認識台灣「不義遺址」的人權教育場域。

2022年國際博物館日的主題是「博物館的力量（The Power of Museums）」，傳遞博物館具有包含永續發展、數位創新及社群教育等三種翻轉世界的力量。

人權館表示，為讓民眾了解台灣白色恐怖歷史，藉由數位科技方法，完成三處不義遺址之建築三維數值模型紀錄（3D建模檔案），並完成360度環景網站建置，希望民眾透過電腦或智慧型手機，造訪人權館官方網站線上展覽網頁，得身歷其境進入綠島紀念園區、景美紀念園區及安康接待室，認識發生在不義遺址的故事。

人權館館長洪世芳表示，人權館未來工作會在「明白過去、理解現在、展望未來」的脈絡下，推動跨館跨域連結、政治檔案開放、不義遺址重現、當代人權議題對話等工作。此次環景網站上線，民眾得以利用數位資源走訪園區，實現人權館保存與活化不義遺址的願景，共同建構台灣威權時期的公共歷史記憶。

●環景網站連結:

白色恐怖綠島紀念園區： https://reurl.cc/QL03G0

白色恐怖景美紀念園區： https://reurl.cc/n1k0R8