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線上逛不義遺址 安康接待室等白恐遺址環景網站上線

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
白色恐怖綠島園區線上環景網站結合政治受難者真人導覽，圖為政治受難者蔡焜霖解說「完字碉堡」圖／人權館提供
白色恐怖綠島園區線上環景網站結合政治受難者真人導覽，圖為政治受難者蔡焜霖解說「完字碉堡」圖／人權館提供

1949年5月19日政府頒布「台灣省戒嚴令」，展開台灣歷史上肅殺的白色恐怖年代。今年是台灣解除戒嚴35年之日，國家人權博物館（人權館）運用數位科技，完成白色恐怖綠島紀念園區、景美紀念園區、安康接待室等三處不義遺址的環景網站，讓民眾透過電腦或智慧型手機，便能造訪這些白色恐怖時代的歷史見證，認識隱藏在黑暗中的故事。

人權館表示，今年同時是國家人權博物館轄下白色恐怖綠島紀念園區開園20年、白色恐怖景美紀念園區開園15年，蔡英文總統也宣布「安康接待室」交由人權館經管。這三處不義遺址是台灣白色恐怖時期偵訊、審判與監禁「政治犯」的遺址，是讓民眾認識台灣「不義遺址」的人權教育場域。

2022年國際博物館日的主題是「博物館的力量（The Power of Museums）」，傳遞博物館具有包含永續發展、數位創新及社群教育等三種翻轉世界的力量。

人權館表示，為讓民眾了解台灣白色恐怖歷史，藉由數位科技方法，完成三處不義遺址之建築三維數值模型紀錄（3D建模檔案），並完成360度環景網站建置，希望民眾透過電腦或智慧型手機，造訪人權館官方網站線上展覽網頁，得身歷其境進入綠島紀念園區、景美紀念園區及安康接待室，認識發生在不義遺址的故事。

人權館館長洪世芳表示，人權館未來工作會在「明白過去、理解現在、展望未來」的脈絡下，推動跨館跨域連結、政治檔案開放、不義遺址重現、當代人權議題對話等工作。此次環景網站上線，民眾得以利用數位資源走訪園區，實現人權館保存與活化不義遺址的願景，共同建構台灣威權時期的公共歷史記憶。

●環景網站連結:

白色恐怖綠島紀念園區： https://reurl.cc/QL03G0

白色恐怖景美紀念園區： https://reurl.cc/n1k0R8

前法務部調查局安康接待室： https://reurl.cc/g29m1p

前法務部調查局安康接待室線上環景模型。圖／人權館提供
前法務部調查局安康接待室線上環景模型。圖／人權館提供
國家人權博物館線上環景網站利用虛擬地圖和互動式物件導覽不義遺址，圖為仁愛樓看守所面會室。圖／人權館提供
國家人權博物館線上環景網站利用虛擬地圖和互動式物件導覽不義遺址，圖為仁愛樓看守所面會室。圖／人權館提供

國家人權博物館 白色恐怖

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