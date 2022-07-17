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台北市社子上午10時飆出37.0度高溫 彭啟明也驚訝

聯合報／ 記者彭宣雅楊德宜／台北即時報導
大台北地區雖然天氣很好，但要注意防曬、防中暑，避免在長時間在戶外活動以及曝曬在陽光之下，避免過量的紫外線對身體健康造成影響。記者陳正興／攝影
大台北地區雖然天氣很好，但要注意防曬、防中暑，避免在長時間在戶外活動以及曝曬在陽光之下，避免過量的紫外線對身體健康造成影響。記者陳正興／攝影

根據中央氣象局資料顯示，台北市社子上午10時就出現37.0度高溫，新北市板橋35.1度、台東茶改35.0度。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天還是很熱，「很好奇這個站的特徵，是否有特別因素造成嚴重高溫？才10時就37度？」

天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，今、明兩天環境仍受到西南風影響，清晨開始中南部外海有對流雲系發展移入，局部沿海、平地有短暫陣雨發生，到天亮前降雨還不算太大，不過海面上仍然有對流消消長長，到中午前仍然需要注意對流的發展狀況，仍有局部較大雨勢的機會。

林琮訓說，午後各地山區也還是會有熱對流發展帶來局部雷陣雨，中南部水氣較多，預期發展會比較明顯，前往山區要留意，午後雷雨發生時瞬間雨勢較大，可能會造成溪水暴漲、邊坡土石滑落等現象，活動風險較高，要保持警覺，注意自身安全。

氣溫方面，昨天在西南風的影響下，北部、東半部地區有顯著的沉降增溫現象發生，高溫相當顯著，局部有超過38度的高溫出現，市區也超過37度，林琮訓說，預估今天仍然會是類似的狀況。

他表示，中南部氣溫相對較低，因為降雨比較多，雲層也有起到遮蔽的效果，高溫大致在31-33度，北部、東半部則可以來到36-38度。

尤其大台北地區，雖然天氣很好，但要注意防曬、防中暑，避免在長時間在戶外活動以及曝曬在陽光之下，避免過量的紫外線對身體健康造成影響。

林琮訓說，周二開始太平洋高壓增強，勢力範圍逐漸籠罩台灣，環境風向逐漸改變，由西南風逐漸轉為偏南至東南風，周二、周三台灣算是在高壓邊緣，整體大氣還不是那麼穩定，因此在下午各地山區仍然會有熱對流發展帶來雷陣雨，且因為風向轉變的關係，對流會偏向往北至西北擴散，所以中北部平地有機會受到影響，有局部短時較大雨勢的機會。

林琮訓說，周四以後高壓中心更為靠近台灣，這時的大氣就相當穩定了，午後對流的發展會受到抑制，只有山區才有機會，但持續性也不會太好，這樣的好天氣預估可以持續到下周初期。相對的高溫仍然偏熱，雖然38度或以上的極端氣溫出現機會會降低一些，不過還是容易達到36度，感受仍然非常炎熱。

大台北地區雖然天氣很好，但要注意防曬、防中暑，避免在長時間在戶外活動以及曝曬在陽光之下，避免過量的紫外線對身體健康造成影響。記者陳正興／攝影
大台北地區雖然天氣很好，但要注意防曬、防中暑，避免在長時間在戶外活動以及曝曬在陽光之下，避免過量的紫外線對身體健康造成影響。記者陳正興／攝影

高溫 天氣動態

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