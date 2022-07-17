獨／高溫炎熱無颱風 學者示警：台灣本周進入珊瑚白化警戒

近日高溫炎熱，台灣地區溫度屢破36度，甚至出現38度高溫，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫示警，台灣地區若持續高溫炎熱，且沒有颱風，珊瑚暴露於紫外線與乾涸風險增加，台灣墾丁等南部地區，本周將進入美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）所預測的珊瑚白化1級警戒，估計7月底前，全台珊瑚礁都將進入1級警戒；8月中到9月珊瑚就開始白化。

根據美國國家海洋暨太氣總署（NOAA）的珊瑚礁觀測系統，是以衛星監測海水表面溫度，並標示水溫較高、可能導致珊瑚白化的海域；NOAA的警告分為三級，警示（warning）可能發生白化；警報等級1（Alert Level 1）可能發生明顯的珊瑚白化事件；以及警報等級2（Alert Level 2），可能有嚴重的珊瑚白化，也可能導致珊瑚大量死亡。

陳昭倫表示，依照NOAA的預測，台灣南部熱累積閾值已超過4DHW ，超過就有機會產生珊瑚白化現象，若累積到8DHW，珊瑚就一定白化；根據目前的觀測資料推估，墾丁、南部地區熱累積閾值已超過4DHW、進入一級警戒；北部、東沙環礁約2.5DHW左右，若持續這樣的天氣型態，7月底前，全台珊瑚都將進入一級警戒。

陳昭倫每一兩周就潛水進行台灣周邊海域的珊瑚觀測。他說，今年溫度抬升時間晚了一到兩個月；上一次大規模珊瑚白化，是發生2020年時，當年缺水全年都沒有颱風，當時從5月溫度就開始抬升，今年則是到6月中，溫度才開始抬升，若依照觀測資料，珊瑚的變化也會推遲一到兩個月。也就是說，若天氣型態持續，8月中到9月初，台灣周邊海面的珊瑚，就會發生白化。

他表示，2020年7月初就觀測澎湖南方4島有珊瑚偏白的狀況；今年目前為止，從鼻頭角、野柳下潛去觀測，珊瑚的狀況長期預測並不樂觀，根據長期預報統計，接下來太平洋高壓影響，整個「熱」都會壟罩在台灣上空，珊瑚增加暴露在紫外線下風險，這是全球氣候變遷，所引起的熱的效應。

陳昭倫說，如2020年般大規模珊瑚白化，理論上每20至25年才發生一次，但極端熱的頻率越來越高，時間縮短為10年一次；但而這些白化的珊瑚礁過去推估要7到10年才可望恢復，但氣候變遷加劇，恢復的時間會拖得更長；地球的熱94%都會被占據地表75%的海水吸收，過去台灣5月到9月期間，颱風來襲也會把「熱」帶走；但今年已經7月多，目前為止沒有颱風進來，對珊瑚來說，「是很大的麻煩」。