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招潮蟹回來了 嘉南大圳灘地生態逐漸恢復

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校舉辦台江流域專題探索人文營，學生進行數量及棲地調查。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校舉辦台江流域專題探索人文營，學生進行數量及棲地調查。記者鄭惠仁／攝影

台南市海佃國小小台江河流讀書會長期在校前嘉南大圳灘地淨灘，倡議種樹築道、整治河川汙染，營造山海圳國家綠道，今年暑假學生參加台江流域專題探索人文營，響應台灣山海圳國家綠道護蟹調查行動，發現愈來愈多的招潮蟹回到大圳灘地，欣喜生態逐漸恢復。

台南社大台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學，倡議保境護生，營造文化沃土、生態淨地，近來台江志工發現在海東橋上下游的灘地，可以看見招潮蟹、凶狠圓軸蟹，為此台江分校在暑期舉辦的台江流域專題探索人文營，規畫「台灣山海圳國家綠道護蟹調查行動」，共有小台江、水水長安、和順國中等親師生參加，要在今年暑假，完成山海圳國家綠道招潮蟹棲地及數量調查。

海佃國中學生陳彥閤說，3年前曾在灘地上發現一隻少見的印度刁曼蟹，沒想到3年後校門前的嘉南大圳灘地的招潮蟹變多了，顯示生態環境有變好。

學生吳菀淇說，在海佃國小校門前珍古德涼亭灘地，共計調查到21隻螃蟹，靠近海東橋河段的灘地，再發現二處棲地，共有63隻小螃蟹，其中還有凶狠圓軸蟹。調查過程中發現綠道最大的環境問題是垃圾，去年建議設置攔汙索，但是灘地還是有垃圾，「大家不要再亂丟垃圾了！」

社大台江分校指出，目前調查回報，在山海圳國家綠道從九分子到海佃國小珍古涼亭，共計發現16處招潮蟹及凶狠圓軸蟹棲地，保護環境有了改變力量，但也發現灘地還是漂來垃圾，政府應加強清理，讓招潮蟹、凶狠圓軸蟹能更好的生長環境。

台南市嘉南大圳灘地招潮蟹變多，生態環境已變好。記者鄭惠仁／攝影
台南市嘉南大圳灘地招潮蟹變多，生態環境已變好。記者鄭惠仁／攝影

台江 台南 河川汙染

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