快訊

烏克蘭貨機墜毀希臘北部地區 機上8人傷亡不明、搭載貨物有「危險性」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫上看38度 吳德榮：今明留意大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜彭宣雅／台北即時報導
高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度。花東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。記者林俊良／攝影
高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度。花東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。記者林俊良／攝影

西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，中央氣象局發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台北市、新北市、花蓮縣。高溫橙色36燈號：基隆市、宜蘭縣、台東縣。高溫黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天北部、東部地區最高溫已升至38度以上，花蓮卓溪鄉38.6度，台北士林區38.5度。

他說，今、明兩天低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台近山區亦偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

吳德榮說，熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度。花、東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。北部25至38度，中部24至35度，南部24至34度，東部22至38度。

他表示，周二、周三太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率。周四至下周日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱，部分地區有機率續創今年的最高溫記錄；應注意防曬、防中暑，並密切注意最新模擬資料。

高溫 花蓮 天氣動態

延伸閱讀

晴朗炎熱到周二 吳德榮：菲東熱帶擾動將致天氣轉變

下周有熱帶擾動發展 吳德榮：離台不算遠 密切觀察

雙颱過門不入 吳德榮：周四前防劇烈天氣

今起至下周四注意劇烈天氣 吳德榮：雙颱環伺不侵台

相關新聞

國旅補助上路 遊客來了「這才像暑假」

交通部觀光局「悠遊國旅」補助方案15日上路，住宿最多折扣1300元，昨天第一個周末假期，南部及東部出現大批出遊人潮，高雄...

高溫上看38度 吳德榮：今明留意大雷雨

西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，中央氣象局發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有...

國內300萬人 飽受腸躁症所苦

台灣約有二到三百萬人受腸躁症所苦，但藥物治療效果有限，即使就醫也常反覆發作。國外研究發現，要提升藥物治療效果達七到八成，...

台鐵月台設護欄 影響上下車挨批

為了旅客候車安全，台鐵近日陸續在部分車站月台設置圍欄，不過近日有民眾搭乘台鐵區間車停靠新富車站時，卻發現列車門竟正對護欄...

高鐵南延屏東環評會 藍綠抗議

高鐵南延屏東規畫路線行經台塑仁武廠，交通部鐵道局昨辦「高鐵延伸屏東計畫環評會」，藍綠立委、議員、地方民眾都齊聲反對，藍議...

饒河夜市晚間傳停電...民眾摸黑吃飯 台電搶修已復電

北市饒河夜市晚間傳出大停電，路口紅綠燈失效，幾乎所有店面都一片漆黑，台電表示，今間19時18分因線路設備跳脫，造成八德路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。