高溫上看38度 吳德榮：今明留意大雷雨

西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，中央氣象局發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號。

高溫橙色38燈號：台北市、新北市、花蓮縣。高溫橙色36燈號：基隆市、宜蘭縣、台東縣。高溫黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天北部、東部地區最高溫已升至38度以上，花蓮卓溪鄉38.6度，台北士林區38.5度。

他說，今、明兩天低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，北台近山區亦偶有局部雷陣雨，並有局部大雷雨發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

吳德榮說，熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37、38度。花、東在西南風背風側另有焚風效應，局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。北部25至38度，中部24至35度，南部24至34度，東部22至38度。

他表示，周二、周三太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，午後近山區仍有局部雷陣雨的機率。周四至下周日熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱，部分地區有機率續創今年的最高溫記錄；應注意防曬、防中暑，並密切注意最新模擬資料。