爭路權遍地開花 路權團體號召機車騎士上國道

7月交通平權活動不斷，數個交通平權團體今日於臉書平台發起「堂堂正正用路、規規矩矩行車」活動，號召全台機車騎士於7月18日至31日期間騎上國道爭取路權，並強調台灣是1968年11月8日國際道路公約簽約國，據國際道路公約第25條，50CC以上的摩托車即可行駛高速公路；也強調，依照車道速限用路，可達台灣高速公路最低安全速限60km/h以上之合法上牌領照摩托機動車輛，應開放能行駛高速公路。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，歷經7月初號召上國道活動、上周六交通解嚴大遊行，交通部依然沒釋出善意，高公局的回應仍是照本宣科，因此再度號召機車騎士騎上國道。他也說，協會曾派代表跟高公局開檢核會議，但會議結束就沒下文，實在感到不解。他也說，本次號召機車騎士上國道活動沒有特別動員，由機車騎士自發性參與。