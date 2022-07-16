屏東檸檬及石斑料理秀吸睛 台北買氣人潮夯

屏東在地產地直送新鮮、料理百搭的檸檬，加上急速冷凍保鮮的石斑，今明兩天在台北希望廣場舉行的推廣行銷活動，推出的檸檬塔西點及石斑魚料理秀廣獲好評。

屏東縣政府及屏東縣農會16、17日舉辦的農漁產品推廣行銷活動，現場民眾反應熱絡、攤位選購買氣踴躍。上午由「二和珍」師傅在希望廣場舞台區進行檸檬塔西點料理秀，教大家如何在家也能製作出簡單好吃的檸檬塔點心，展售區攤位限量開賣紅藜香蕉磅蛋糕與檸檬塔。

下午由廚藝競賽屢獲銀牌佳績的主廚詹智雄，使用參展屏東週漁友提供的急速冷凍石斑，進行檸檬蒸魚手路菜撇步，以及現炸石斑魚魚柳。民眾參與度高，活動現場加碼的有獎徵答題目，發放石斑魚清湯及炸石斑魚柳等試吃品發放，分享屏東在地好滋味。

農業局表示，屏東縣為全台檸檬最大產區，主要產區為高樹、竹田、九如、鹽埔等地，種植面積約1812公頃，佔全台總種植面積近7成，一年四季都能生產。受惠得天獨厚地理環境，檸檬獨具酸度及濃郁香氣，夏季暑熱食慾不振，作檸檬飲品或入菜開胃解膩。

另外，屏東地處台灣南端，海岸線長146公里，氣候、水質適合發展養殖漁業，優質水產品配合產銷履歷驗證及具HACCP及ISO22000水產加工廠加工分切、包裝，確保消費者食用安全；另在新鮮度上，石斑魚產品在漁撈後全面低溫進加工廠處理，以零下30℃急速冷凍保存，維持石斑最佳風味。