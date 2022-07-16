格陵蘭採訪團出發！「極地直擊隊」網站邀讀者互動

由歐萊德與願景工程基金會、聯合報系共同組成的11人格陵蘭採訪團，今天下午從桃園國際機場出發，飛往格陵蘭拍攝紀錄片、製作專題報導。願景工程也推出「極地直擊隊」網站，即時分享LIVE採訪日記、格陵蘭二三事，並邀請讀者提出對當地氣候變遷的問題，一同參與採訪計畫。

格陵蘭大多數土地位於北極圈內，全境有八成面積長年被冰雪覆蓋，面積約台灣的60倍大，人口卻僅約5萬人。去年8月14日，格陵蘭冰蓋頂部竟降下史上第一場雨；據當時國家冰雪數據中心資料，三天內降雨量高達70億噸，將近87萬平方公里的雪地流失，是氣候變遷的重要警訊。

美妝品牌歐萊德、聯合報、願景工程長年關注環境教育，對格陵蘭的氣候變化感到憂心，今年決定展開「解凍格陵蘭」計畫，組團前往格陵蘭記錄融冰過程，並製作紀錄片，預計在11月的「第27屆聯合國氣候峰會」（COP27）播放，呼籲全球民眾一同關注氣候變遷、採取行動。

歐萊德董事長葛望平表示，這次計畫是希望讓民眾目睹氣候變遷事實，把數據和畫面帶回來，希望從環境教育著手，「因為人類看見後才會參與，如果我們一群人一起做，就會產生改變的力量、有改變的可能。」

今年適逢歐萊德創立20周年，葛望平決定將慶祝預算全數投入「解凍格陵蘭」計畫，最終計畫總預算高達100萬美元。本計畫也獲得世界氣候基金會（World Climate Foundation）、氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）等國際組織的支持。

聯合報內容長蕭衡倩表示，氣候變遷已成為新聞部持續追蹤的年度議題，格陵蘭的冰山融解是氣候暖化的明顯象徵，「好像距離很遙遠，飛很久才會到，氣候變遷卻會立刻影響全世界。」蕭衡倩指出，這趟旅程是近年少見從台灣角度拍攝的格陵蘭紀錄片，期望採訪內容能獲得國內外關注。

「氣候問題不遙遠，如果我們不解決，幾十年後每個人都可能成為氣候難民。」願景工程基金會執行長羅國俊認為，這次計畫在台灣的媒體發展史是新的里程碑，三方團隊為了解決氣候危機而組成；他呼籲，氣候變遷是人們共同面臨的問題，媒體要放下門戶之見，共同合作。

採訪團隊今天下午於桃園國際機場登機出發，開啟長達23天的旅程，預計造訪格陵蘭11處城鎮。除了採訪當地科學家與民眾，拍攝環境紀錄片，聯合報與願景工程團隊也將製作文字及影音專題報導，把格陵蘭的暖化實況、可能解方帶回台灣，成為重要的環境教育教材；目前也預計將採訪內容製作成親子繪本、青少年教案等。

團員之一、歐萊德永續長謝修銘表示，格陵蘭處於氣候變遷的第一線，與台灣一樣是資源有限的島國，「他們面對的氣候挑戰、因應方式與所做的改變，很可能就是其他島國未來的處境。」此外，國外已有研究指出，若格陵蘭的冰山完全融解，全球海平面將上升約6公尺，沒有國家能置身事外。

願景工程內容中心總監梁玉芳也是團員之一，她認為此趟旅程的採訪安排是最大挑戰，因為當地交通不便，以船隻、飛機或雪地摩托車為主；目前團隊已敲定約30個採訪行程，期望能順利完成，其中最期待的是親眼見證格陵蘭最大的冰川「伊盧利薩特冰峽灣」。

即日起超過三周的採訪期間，讀者可前往「解凍格陵蘭：極地直擊隊」活動網站，即時了解願景工程基金會三位記者撰寫的LIVE採訪日記、格陵蘭二三事。願景工程也設計一系列極地任務等待解鎖，如尋找奇特海洋廢棄物、試喝全球最北的珍珠奶茶等；並邀請讀者提出與格陵蘭氣候相關的問題，記者將盡可能在採訪期間探索解答，讓讀者一同參與採訪過程。