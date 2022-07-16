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兩周4天！新營甜蜜節今明在天鵝湖先上 鐵道文化園區接尾
台南市政府觀旅局、新營區公所舉辦「2022新營甜蜜節」，今明兩天在新營天鵝湖熱鬧登場，在地藝術團隊、樂耘舞集精彩演出。
市長黃偉哲表示，延續去年好評，今年新營甜蜜節第二年擴大辦理，暑假分別在新營天鵝湖、新營鐵道文化園區規畫2周共4天活動，疫情期間大家希望到戶外透風、曬太陽，歡迎大家來新營甜蜜節。
他說，新營天鵝湖景色優美，波光粼粼、水天一色的美景，是新營區公所積極推動的觀光景點，以白色的噴水池作為天鵝湖的地標，讓園區美不勝收，成為民眾假日遊憩休閒好地方，適合全家大小、情侶漫步湖畔，趁參加活動體驗新營夏日甜蜜滋味，也順遊後壁俗女村、柳營酪農區及德元埤荷蘭村等周邊旅遊景點。
觀旅局長郭貞慧指出，新營天鵝湖是新營區重要的景點，「甜蜜節」以新營天鵝湖出發，包含「市集」、「藝文表演」、「創意活動」，市集每日至少30攤特色，舞台活動表演也熱鬧滾滾，每天至少4組街頭藝人藝文表演，另有棉花糖、糖葫蘆DIY體驗，歡迎現場報名體驗。
另規畫創意闖關活動「尋覓闖關趣」，完成者有機會獲得2022新營甜蜜節限量口罩、7-11禮券(數量有限），歡迎親子家庭、情侶、朋友同來挑戰。
觀旅局表示，除今明兩天，7月30日、31日在新營鐵道文化園區有兩天活動，更多活動詳情公布「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲團。
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