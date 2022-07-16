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獨／台鐵月台裝護欄惹議 學者籲加強宣導、明確規範淨空區

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵在許多通勤車站都設置月台護欄，民眾質疑造成行走動線不易，圖為浮洲車站月台護欄設置情形。記者盧逸峰／攝影
台鐵在許多通勤車站都設置月台護欄，民眾質疑造成行走動線不易，圖為浮洲車站月台護欄設置情形。記者盧逸峰／攝影

有民眾指出，日前搭乘台鐵區間車行經新富車站時，發現列車停靠、開門後竟正對月台護欄，質疑設計不良、造成民眾上下車不便。對此，台鐵局說，月台護欄是為旅客候車安全而設計，護欄原則上距離月台邊緣有一米以上，即使車種不同、車門位置不同，也方便旅客繞過護欄下到月台。

消基會交通組召集人李克聰說，月台護欄的設計應經過審慎評估，台鐵在設置前就應在規畫設置場站月台實際模擬，應可發現負面影響遠大於正面效益。

李克聰分析，月台設計護欄的正面效益如防止娃娃車及行李掉落等，但負面影響也不少，例如造成旅客動線不便，尤其是視障者、身障者等，且會在尖峰時段或緊急應變時旅客疏散困難、無法實際有效防止人物掉落軌道等。

針對台鐵改善建議，李克聰說，短期建議清楚以紅色劃分月台等候及行走應保持的淨空並強力宣導，同時增加列車進站前的保持月台淨空的巡檢人員；長期則建議台鐵在盡量簡化車種後評估建置如北捷或高鐵的月台門。

台鐵局說，安裝護欄的目的，是因為有些車站月台寬度較小，月台上候車之旅客可以站在護欄後面，當不停靠列車快速通過時，可以確保旅客安全。事實上，新富車站去年底也曾發生旅客遭普悠瑪列車撞擊的憾事。

台鐵

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