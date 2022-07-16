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台中到高雄7縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聯合報／ 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導

氣象局發布台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天台中至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

西南風沉降影響，今天中午前後台北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

氣象局發布大雨特報。本報資料照片
氣象局發布大雨特報。本報資料照片

高溫 嘉義

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