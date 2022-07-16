台中到高雄7縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

主廚江振誠的餐廳RAW，夏季新菜單以「復刻百年法國經典菜」為主題，特意選在法國國慶日7月14日發表。「這是RAW第一次做，可能也是最後一次。」江振誠說，老菜花時間，現在沒人願意做了。不久之前發出同樣感慨的另一位主廚是晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明，他在復刻老粵菜，而且跟江振誠不約而同，都相中了田雞腿。

2022-07-16 12:30