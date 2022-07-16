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全植物飲食改變 百公斤男半年瘦15公斤

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市體重近百公斤的彭舒彥參加「全植物飲食改善體驗活動」，半年體重下降近15公斤，全家一起健康吃。圖／台中慈濟醫院提供
台中市體重近百公斤的彭舒彥參加「全植物飲食改善體驗活動」，半年體重下降近15公斤，全家一起健康吃。圖／台中慈濟醫院提供

要「瘦」很簡單，改變飲食就行！台中市體重近百公斤的彭舒彥參加「全植物飲食改善體驗活動」，三周減重5公斤，他持續在家施行少鹽、少油、少糖全植物的蔬食計畫，半年體重下降近15公斤，全家一起健康吃。

彭舒彥從小就胖，體重快破百的他還最愛肉丸與爌肉，嘗試過各種減重，都因為飢餓難耐、運動太累而失敗。台中慈濟醫院參與慈濟社區全植物飲食改善體驗活動，彭心動報名參加。

「剛吃第一餐真的是食之無味」彭舒彥坦言，幾餐過後就比較適應，雖是水煮食材，但可以吃出食材的原味鮮甜。

嚴格執行三周，他瘦了5公斤，因為是改善體驗活動，做了基本健康檢查的前後報告，對比結果讓他直說「好神奇」，連困擾很久的痛風，也因為尿酸指數下降而沒發作。

社區健康中心主任陳慶元表示，體驗活動主要是在蔬食的基礎上，引導大家減少過多精緻烹調，只少許攝取鹽、油、糖，保留食物原形、原味，吃出天然風味。

陳慶元分析，現代人為何容易胖，主要是「吃」錯，身體累積過多添加物造成。其實人體所需營養，例如蛋白質不一定從肉類攝取，植物也能提供更優質的蛋白質，甚至更多營養元素，這也是蔬食基本概念。

除了正確吃，陳慶元也提醒，要記得動，適量補充水分也很重要，唯有運動才能提高身體代謝。

「全植物飲食改善體驗活動」在台中慈濟醫院已辦過三梯次，藉由同仁都在醫院用餐，使用方便的餐盒，嘗試不一樣的蔬食。

彭舒彥完成體驗後，還學習烹調全植物飲食，配合適量運動，半年瘦了近15公斤。改變自己飲食狀況外，彭舒彥更帶著全家人一起健康吃，享「瘦」生活。

台中慈濟醫院舉辦「全植物飲食改善體驗活動」，使用方便的餐盒，嘗試不一樣的蔬食。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院舉辦「全植物飲食改善體驗活動」，使用方便的餐盒，嘗試不一樣的蔬食。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院舉辦「全植物飲食改善體驗活動」，使用方便的餐盒，嘗試不一樣的蔬食。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院舉辦「全植物飲食改善體驗活動」，使用方便的餐盒，嘗試不一樣的蔬食。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 減重

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