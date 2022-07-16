「悠遊國旅」補助昨實施 台東飯店假日「客滿」

交通部觀光局「悠遊國旅」補助方案昨實施，住宿最多享1300元優惠，首個周休假期台東大型飯店幾乎「客滿」，全縣住房率平均達9成，連帶果菜市場蔬果、肉品搶光。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，「現在才真的感覺像是暑假旺季」。

潘貴蘭說，政府旅遊補助真的是有差，昨天才上路實施，今明兩天的住房就滿房，一直到8月中旬，幾乎都8成以上，接近9成的訂房率，還沒補助之前，訂房也只有4成左右，疫情嚴峻期間更慘。現在才真的感覺像是暑假旺季的旅遊盛況。

昨天中央「悠遊國旅」補助方案實施後，加上疫情逐漸趨緩，國內旅遊開始復甦的情形，其中，台東飯店旅宿業者很有感，訂房電話接不完，甚至旅遊人潮的增加，連帶提高飯店及餐廳的食材需求，果菜市場的蔬果及肉品這幾天也搶光，供不應求。

縣府觀光及交通發展處表示，暑假期間，台東戶外大型活動多，也是吸引遊客出遊到訪原因，包括入氣球嘉年華系列活動、星空音樂會、東海岸月光海音樂季、大地藝術季及原住民豐年祭等，光是熱氣球從7月2日開幕至今，以吸引逾27萬人次到台東。