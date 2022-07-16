周末出遊小心中暑 大台北、東南部將飆逾37度高溫

迎來周末假日，中央氣象局預估今、明兩天受西南風影響，台灣中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

在氣溫方面，氣象局提醒，北部及東半部地區高溫炎熱，大台北地區並有37度高溫發生的機率，東南部有焚風發生的機率。今、明兩天苗栗以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，隨著太平洋高壓強度減弱，台灣附近自昨天開始轉為西南風環境，預估將周末至下周一西南風迎風面的南部地區容易有短暫陣雨出現機會，尤其是靠近沿海的區域，夜晚到清晨這段期間又是最容易下雨的時間點，到了白天期間則是島內陸地上會有熱對流發展帶來雷雨的情況。

他說，其中在中南部、東部山區預估是熱對流的好發區域，整體天氣較不穩定，熱對流發展的地方有出現局部短時較大雨勢的可能性，前往山區、溪流邊活動要留意午後的天氣變化情況。

吳聖宇也說，北部、東北部地區的天氣則正好相反，因為位於西南風背風側的下沉區域，天氣相對穩定，平地區域都將是多雲或晴的天氣，山區的午後熱對流發展也不明顯，整體降雨機會低。不過相對的溫度偏高，特別是在大台北盆地內，下沉增溫作用可能帶來極端高溫，有出現36-37度以上高溫的機會。

吳聖宇表示，東南部地區，同樣因為西南風過山下沉增溫的影響，甚至會有局部焚風出現的可能性，高溫可達到37-38度或以上。在這種炎熱甚至酷熱的溫度下最好能避免外出，待在室內活動比較不容易發生熱傷害的情況，如果要外出務必要多補充水分預防中暑，並且要做好防曬準備以免被曬傷。

針對近期是否有颱風形成，吳聖宇說，短時間內南邊的熱帶海域上暫時也沒有適合熱帶擾動發展的條件，到7月底之前發生熱帶性低氣壓或是颱風的機會並不高，因此短期內並不需要擔心會有颱風接近的情況。