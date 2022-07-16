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獨／火車開門下車要先跨欄？ 台鐵說明設計巧思

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
民眾直擊，台鐵區間車停靠新富車站，車門開口竟正對月台柵欄，造成民眾上下車不便。圖／民眾提供
民眾直擊，台鐵區間車停靠新富車站，車門開口竟正對月台柵欄，造成民眾上下車不便。圖／民眾提供

有民眾指出，日前搭乘台鐵區間車行經新富車站時，發現列車停靠、開門後竟正對月台護欄，質疑設計不良、造成民眾上下車不便。對此，台鐵局說，月台護欄是為旅客候車安全而設計，護欄原則上距離月台邊緣有一米以上，即使車種不同、車門位置不同，也方便旅客繞過護欄下到月台。

台鐵局說，安裝護欄的目的，是因為有些車站月台寬度較小，月台上候車之旅客可以站在護欄後面，當不停靠列車快速通過時，可以確保旅客安全。事實上，新富車站去年底也曾發生旅客遭普悠瑪列車撞擊的憾事。

台鐵局也說，月台護欄設置方式，約隔每20公尺一處、每處長約5公尺，且中間有小開口方便旅客上、下車；但台鐵車種多元，車門位置也不一相同，台鐵設置護欄時距離月台邊緣至少一米以上，如有不同車型區間車之車門，縱使無法對準開口也不影響旅客上、下車。

無獨有偶，台鐵目前正為通勤大站汐科站及五堵站裝設月台護欄，然而汐科車站月台已相當狹窄，月台上又新增護欄，讓民眾感到不便。立委賴品妤就表示，台鐵新設的護欄設計意義不明，沒有任何專業的研究與評估，應考慮設計升降式月台門，並呼籲台鐵應該要認真審慎的考量安全問題，採用最妥善的方案。

台鐵在許多通勤車站都設置月台護欄，民眾質疑造成行走動線不易，圖為浮州車站月台護欄設置情形。記者盧逸峰／攝影
台鐵在許多通勤車站都設置月台護欄，民眾質疑造成行走動線不易，圖為浮州車站月台護欄設置情形。記者盧逸峰／攝影

台鐵

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