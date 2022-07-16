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迎接國旅振興 台鐵局長視察兩鐵旅遊規畫

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵將推出兩鐵旅行列車，局長杜微日前視察自行車道規劃。圖／台鐵提供
台鐵將推出兩鐵旅行列車，局長杜微日前視察自行車道規劃。圖／台鐵提供

交通部推出的觀光振興措施於15日正式上路，台鐵局也同步推出鐵道旅遊4大優惠措施，並加碼推出鐵道觀光新亮點，包括鐵馬上火車二鐵旅行，迎接疫情趨緩後振興時期的到來。

台鐵局指出，嶄新的二鐵旅行特別撘配觀光局及公路總局新近完成的16條自行車多元騎乘路線，以專用車廂人車同行的方式，載運愛好者及自行車至各地悠遊。

台鐵局局長杜微日前分赴各地了解二鐵旅行籌備情形，包括二鐵專用車廂整備、上下車動線、自行車路線轉乘等規劃。杜微對台鐵附業營運中心、機務及運務同仁的用心表示肯定，同時也指示專用車廂在9月上線前，要迴送潮州機廠進行專業外部塗裝，另外內裝整理也要再加強。

台鐵台北車站與機場捷運交界長廊上的「台灣自行車騎乘歡迎看板」也已啓用，迎接國外遊客來台享受自行車之旅，台鐵感謝觀光局協助提供版權。

台鐵將推出兩鐵旅行列車，局長杜微日前親自前往視察。圖／台鐵提供
台鐵將推出兩鐵旅行列車，局長杜微日前親自前往視察。圖／台鐵提供

台鐵 自行車 車廂

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