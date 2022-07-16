洗衣機洗菜近1小時比放進馬桶更髒！專家教洗菜正確3招

坊間清洗蔬菜的方法五花八門，認為浸泡時間愈長便能將殘留農藥去除，近日一位美國女士分享自己的洗菜時間達55分鐘，更放在一部洗衣機內清洗！事實上洗菜時間並不需要這麼長，更不應在一部藏大量細菌污垢的機器內清洗。

55分鐘洗衣機洗菜 極不衞生

綜合外媒報導，一名美國女生Ashley在TikTok上分享自己清洗蔬菜的影片，聲稱可將蔬菜洗乾淨。其後她將一盆沙拉菜放入洗衣機內，啟動洗衣模式，讓沙拉菜在内攪動55分鐘，最後用膠盆裝起洗好的蔬菜。影片一出隨即引來熱議，有網友指用洗衣機洗菜的方法非常不衞生；亦有網友表示家人亦曾此方法洗菜，最後食物中毒。

美國亞利桑那大學曾有一項研究，發現洗衣機中佈滿細菌，使用半年內裡的黴菌會急速生長，細菌超標率高達81.3%，其中更檢測出高達60.2%黴菌。如果三年沒有清潔洗衣機，細菌含量更高達70多萬，是馬桶的530倍。因此用洗衣機洗菜實在不智。

加鹽加醋加梳打粉無效除農藥除了以上的奇怪洗菜法，坊間一直流傳各種洗菜「秘訣」，如浸菜時加醋、鹽或梳打粉，目的是以酸鹼中和農藥。根據台灣農委會農業藥物毒物試驗所指出，以酸性農藥馬拉松（malathion）為例，即使在pH值9的鹼性環境下，也需要12小時才能降解一半的農藥，因此浸菜時加入酸鹼物質來中和農藥的方法不切實際。浸菜時加入酸鹼物質來中和農藥的方法是沒有科學根據。

洗菜最長10分鐘

台灣農委會續指，農民使用水溶的接觸性農藥，若用流動的清水浸洗10分鐘，就可以去除部分蔬果的農藥殘留。試驗所以往的研究結果顯示，像是結球葉菜類的椰菜，只要先剝除兩三片外葉後，殘留農藥去除率便可達九成以上；如果是表面比較凹凸不平的食材，建議可搭配軟毛刷輕輕刷洗。

基本上，用大量流水清洗蔬果約10分鐘，大部的農藥都可去除。

美國女孩Ashley在TikTok上分享自己用洗衣機清洗蔬菜的影片。（Tik-Tok）

清洗蔬果3原則：

1.大型葉菜類去外葉

2.乾淨流水清洗

3.凹凸表面搭配軟毛刷

洗衣機的含菌量有多少？

美國亞利桑那大學的一項研究曾發現洗衣機中佈滿細菌，如果三年沒有清潔洗衣機，細菌含量更加高達70多萬。

洗菜時加醋有助去除殘留農藥？

洗菜時加醋並不能有助去除殘留農藥，反而會延長酸性農藥的降解時間。

如何清洗表面凹凸不平的蔬果？

台灣農委會建議可用軟毛刷輕輕刷洗表面凹凸不平的蔬果。

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文章授權轉載自《香港01》