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高溫上看38度午後雷陣雨 吳德榮指下周這天還會更熱

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37度；花、東則在西南風背風面，另有焚風效應局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。本報資料照片
高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37度；花、東則在西南風背風面，另有焚風效應局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨。

大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區亦偶有局部雷陣雨，並有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

他說，熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創極端高溫，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37度；花、東則在西南風背風面，另有焚風效應局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。北部24至37度，中部23至35度，南部23至34度，東部24至38度。

吳德榮表示，下周二起太平洋高壓逐日增強，各地高溫炎熱，午後近山區局部雷陣雨的範圍日漸縮小、機率逐日降低。下周四、周五熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。

高溫 吳德榮

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