健保署攜手宗教團體 深入偏鄉校園顧兒童口腔保健

健保署關注偏鄉醫療，將腳步深入偏鄉小學改善口腔保健，健保署南區業務組組長林純美描述台南偏鄉國小的保健室現場，至今仍有學校沒有設置牙科診療設備，牙醫必須自行攜帶40公斤重物，且將折疊椅充當診療椅，頭戴探照燈看牙。為此，健保署首次攜手宗教團體台南開基玉皇宮，今舉辦捐贈儀式，10所偏鄉小學自此升級牙科診療椅及保健設備，學童看牙環境不再克難。

玉皇宮主任委員涂大松表示，希望學童即使身處偏鄉也能獲得醫療資源，將口腔保健從小打好根基，免得像他老年受植牙之苦。玉皇宮此次共捐贈350萬元，而他個人捐贈10萬元拋磚引玉。捐贈儀式由健保署、台南市教育局長鄭新輝、牙醫師公會全聯會理事長陳建志致贈感謝狀予玉皇宮。

健保署南區業務組表示，健保署運用專款鼓勵牙醫師人力投入偏鄉校園服務，透過牙醫醫療資源不足地區提升計畫，提供校園巡迴醫療服務，110年共服務8,757人次。此次獲贈牙科診療設備的10所偏鄉學校，分別有南化區瑞峰國小與北寮國小、北門區三慈國小、七股區後港國小、關廟區五甲國小、左鎮區左鎮國小與光榮實小及後壁區菁寮國小、新東國小與後壁國小。

林純美表示，健保署連結社會資源，增進學童牙科診療服務品質，也嘉惠社區民眾。明年度將由國際扶輪接棒，持續台南捐助6所偏鄉小學牙齒保健設備，延續善的循環。