展望會攜手微軟中華電信打造蘭嶼為「數位之島」

台灣世界展望會近兩年發現，受疫情影響，學子遠距數位學習需求激增，所服務的161戶蘭嶼弱勢家庭，超過3成家中網路不穩，更有一半家庭根本沒有電腦等數位設備，社區又缺乏師資或人員輔導孩子建立數位學習觀念。為幫助蘭嶼弱勢家庭享有充足數位學習資源，展望會攜手台灣微軟、中華電信推動「數位培力養成計畫」，助蘭嶼邁向數位之島。

展望會、微軟與中華電信今舉辦「數位之島 夢想啟動」記者會，第一年目標建構擁有穩定網路環境，以及擁有充足數位設備的兩處數位學習教室，第二年提升數位培力的師資及教材資源，第三年配合孩子需要延伸更多的數位學習課程，逐步幫助蘭嶼邁向數位之島，讓蘭嶼的弱勢孩子接軌最新的學習趨勢，也更有機會達成夢想。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，展望會在蘭嶼耕耘近50年，但常看見蘭嶼的孩子蹲在戶外網路熱點接網路，更多是為了打手遊。李紹齡說，蘭嶼除了需要更穩定的網路及師資，也須引導孩子正確使用網路課程及資源，感謝愛心企業台灣微軟及中華電信，與展望會一同投入蘭嶼弱勢家庭孩子的扶助與發展。

台灣微軟總經理卞志祥說，這次的計畫就是透過科技落實對每一個人的賦能，也是微軟存在的意義。中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義則說，多年來中華電信基金會不斷運用核心技術、資源、能力與特色協助解決社會問題，落實「縮短數位落差、創造數位機會」，透過與志同道合夥伴的合作，讓科技為善的理念開啟善的循環。

三個組織這次在蘭嶼建置2處兒少服務據點，同時優化硬體設施、寬頻網路及提供數位課程，展望會指出，因蘭嶼與台灣本島間沒有地下海纜，需藉由微波進行通訊，此次特別額外擴充蘭嶼與台東間的微波頻寬，讓數位寬頻網路建設深入偏鄉社區。

即將升高一的小慧今天透過視訊分享參加數位學習營的心得，她期待能學會如何做PowerPoint，以因應接下來的高中報告、專題;在朗島國小擔任行政助理的秀娥也開心地說，她對電腦毫無概念，趁著這次報名數位職涯班課程，希望能學會使用電腦。