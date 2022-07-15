台鐵擬留才方案挨批分化員工 台鐵產工：7000人被遺忘

台鐵企業工會與台鐵產業工會雙雙向資方爭取提高待遇，台鐵也正研擬留才方案。根據一份外流資料顯示，台鐵將針對8247名員工發給關鍵職務津貼，並調整主管人員加給，局長以下主管均有1千多至5千多元的加給，盼能讓台鐵員工更願意承擔基層主管職。然而，該方案卻未包括站務員、列車長及車長，讓員工質疑，這是在分化台鐵同仁。

台鐵產工指出，台鐵留才說明僅針對「關鍵職種」和「各級主管」進行調薪，所列關鍵職種約8247人，站在第一線服務旅客的運務員、支撐台鐵後勤運作的行政人員等幾乎全被排除，高達7000多人竟被台鐵局遺忘。

台鐵產工說，台鐵局的留才說明就是在告訴員工和社會大眾，服務旅客原來不重要，剪收售票、運轉行車通通不重要，更是國家帶頭分化工人，只調整部分人員的薪資，對薪資略高於基本工資的營運人員更無調整作法，不僅違背交通部長王國材說的「支持改善低薪」，更和台鐵兩大工會的訴求遠不相符。

台鐵產工強調，所有基層都是關鍵，共同支持台鐵的營運和安全，都應該要調薪，國家真的要改善低薪，就請台鐵局盡速調高營運人員薪資、資位人員待遇要比照郵政公司，而非花心思分化工人，讓基層更憤怒。

根據留才草案，台鐵將針對實際從事危險工作人員，包括監工、檢查員、司機員、調車工、養護人員、看柵人員、電務養護人員等，發給關鍵職務津貼，初步統計有8247人能受惠；在主管人員加給部分，副局長以下可望多領數千元加給，基層主管加給由3700至5550元調整為6000元至1萬元，各主管依據工作繁簡程度及職責高低調整主管加給數額。