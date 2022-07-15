無人機考照更簡單 民航局刪艱澀考題並公布題庫

為方便民眾準備遙控無人機操作證考試，交通部民航局今日宣布，已完成證照考試試題之調整作業，朝符合時宜與實務需要方向調整測驗內容。調整後，民航局已將各級別題庫全部公開，以利考生準備，各類學科測驗完整題庫可至民航局網站下載。此次調整依據測驗級別，分為普通、專業、專業屆期換證等類別，公開全部試題，並刪除較艱澀題目，最快8月考照就能適用新制。

民航局說，調整後，共有普通題庫388題、專業題庫588題、專業屆期換證題庫324題與簡易屆期換證題庫120題；此外，為了協助外籍人士準備我國遙控無人機操作證考試，也備有英譯版本。

民航局說明，遙控無人機學科測驗自開始辦理時，即以模擬題方式公布部分考題，方便考生模擬、準備，但因公布之考題並未依照「遙控無人機學科測驗指南」章節順序編排，且部分考題讓考生覺得過於艱澀，民航局因此採納考生回饋意見做出調整。

民航局也說，此次調整依據測驗級別，分為普通、專業、專業屆期換證等類別，公開全部試題。並針對農用、漁釣等特定對象之實際需要，調整屆期換證測驗難易程度，刪除較為複雜的飛航管制、高度與經緯度數學換算及導控原理等相關內容。

民航局說，各種遙控無人機應用蓬勃發展，通訊與導控技術快速更新，並朝向大型載人化與微型自動化等趨勢，重量不同，操作技巧上亦有很大差異，因此區分有不同等級之操作證。普通操作證僅限於綠區並遵守操作限制飛航，風險程度較低，通過學科測驗即可取得；專業操作證可於400呎以上有人機飛航空域執行業務，並從事視距外、夜間、人群上空等操作限制，風險程度較高，故需經學、術科測驗及體格檢查合格，並有2年一次的屆期換證，以確保持有人持續更新相關知識。

根據民航局統計，自109年3月迄今，已發出無人機普通證照6212張、專業證照9254張，無人機考照新制最快將於8月時下批無人機考照時適用。