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成大醫院院長沈孟儒突聲明不續任 副院長李經維代理
成大醫院院長沈孟儒昨天突然發出不續任聲明，距離任期屆滿只有16天，驚動醫界，成大校長蘇慧貞今天下午已敲定成醫副院長李經維代理院長。
成大副校長李俊璋今天下午告訴中央社記者，成大校方已敲定李經維代理成大醫院院長，8月1日上任，代理至新任院長上任前1天。
至於新任院長遴選，李俊璋說，校方希望成大醫學院儘快啟動遴選作業，讓新任院長明年2月1日順利上任。
上任將滿3年的沈孟儒，昨天突然發表不續任聲明，驚動醫界；成功大學醫學院長沈延盛也發出聲明表示，沈孟儒於任期屆滿前16天才發表聲明不續任，已嚴重衝擊成醫院務運作及未來。
沈延盛更直指成大校長蘇慧貞接獲成大醫學院將成立成醫院長續任委員會後，長達4個月拒絕指派續任委員，而沈孟儒於6月16日醫學院務會議時，也未表明不續任。
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