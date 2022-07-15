國圖南館簽約完成 還有近十億經費缺口待政院核定

位在台南新營的國圖南館原本今年就要完工，不料，卻因工程契約、標價問題搞不定，共流標16次，直至今年7月6日才發包成功，工程期從原本820天拉長至1200天，預計民國114年底完工落成。國圖今舉辦南館新建工程簽約儀式，國圖南館總經費從原本預估的47餘元，增加到近57億元，總經費增加9.6億元。教育部報增費用至行政院，待政院核定中。

國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程106年經行政院核定，原本今年就要完工啟用，卻流標多次，這一次如何成功得標，據了解，之前流標多次是因為廠商認為工程費低，因此不願意承接，工程費從去年28億元，提升到34億，廠商也因此有意願承接。

國圖館長曾淑賢表示，這次再不標出去，就真的不知道怎麼辦了。她說，過程中，還被工程會說有綁標之嫌，這是沒有的事情，南館的建築師張清華還被某主委在課堂作為工程標不出去的示範案例，招標以來，每次都持續調整招標作業，實在不希望降低工程品質規格。

這次得標的營建團隊宏昇營造董事長為民視前董座、喜樂島聯盟發起人郭倍宏。郭倍宏表示，他是台南人，很高興看到台南的重大建設，也覺得身負重任，一定要把國圖南館做好。

台南市文化局長葉澤山表示，7月6日曾館長line了訊息給他，得知是由國家品牌玉山獎主的宏昇營造正式得標，他第一時間跟市長報告，市長黃偉哲回他說這是自疫情以來最振奮人心的一件事情。

雖然南館成功招標，仍有近十億元經費缺口，待政院核定通過。教育部次長林騰蛟表示，目前都已經溝通過，經費方面預估是沒有問題。國圖則表示，相關經費報支，都是依照政府採購法、行政院中長程個案計畫編審要點進行，符合程序。