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台鐵研擬留才方案職務津貼獨漏這群人 工會批觀感不佳

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵正研擬留才草案，擬針對8247名員工發給關鍵職務津貼，並調整主管人員加給，示意圖。記者盧逸峰／攝影
台鐵正研擬留才草案，擬針對8247名員工發給關鍵職務津貼，並調整主管人員加給，示意圖。記者盧逸峰／攝影

台鐵預計2024年1月公司化掛牌，員工企盼能藉此機會提高待遇，台鐵企業工會日前提出全員工加薪5成的訴求，台鐵產業工會則呼籲針對基層員工加薪5千元。交通部長王國材願意支持改善基層主管加給偏低、基層人員薪水過低的狀況。台鐵正著手研擬留才方案於今日曝光，台鐵證實並低調表示，此方案尚未定案，會作妥善規劃。

台鐵正研擬留才方案，根據一份外流資料顯示，針對8247名員工發給關鍵職務津貼，並調整主管人員加給，局長以下主管均有1千多至5千多元的加給，盼能讓台鐵員工更願意承擔基層主管職。然而，該方案卻未包括站務員、列車長及車長，讓員工質疑，這是在分化台鐵同仁。

根據留才草案，台鐵將針對實際從事危險工作人員，包括監工、檢查員、司機員、調車工、養護人員、看柵人員、電務養護人員等，發給關鍵職務津貼，初步統計有8247人能受惠；在主管人員加給部分，副局長以下可望多領數千元加給，基層主管加給由3700至5550元調整為6000元至1萬元，各主管依據工作繁簡程度及職責高低調整主管加給數額。

台鐵企工秘書吳長智受訪時說，台鐵研擬的這份方案未跟工會討論，工會將持續爭取為站務員、列車長及車長，以及所有待遇偏低的員工爭取加薪。他也無奈表示，台鐵有許多基層營運人員領的薪水跟最低工資差不多，這次留才方案卻未針對這些人加薪，副局長等高階主管反而在列，這樣真的讓外界觀感不佳，應該要優先為領低薪的同仁改善待遇才對。

薪水 台鐵公司化 台鐵

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