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「解凍格陵蘭」明出發記錄暖化問題 張善政寫卡片祝福
桃園龍潭歐萊德國際股份有限公司因意識到全球暖化嚴重，將派11位人員與聯合報願景工程團隊組成「解凍格陵蘭」的台灣遠征隊，明天出發為期23天旅程，將極地相關的珍貴資訊紀錄帶回台灣。
桃園市長參選人張善政也前往替他們鼓勵並說，若未來進入市府也希望歐萊德創辦人葛望平能不藏私，將這些紀錄推廣，也希望挹注企業小資源讓企業可以走這條路。
去年2021年8月14日凌晨，北極冰蓋落下有史以來的第一場大雨，極端氣候已漸入不可逆的情況，歐萊德早已關注全球暖化與氣候議題多年，計畫「解凍格陵蘭」將實地走訪北極，拍攝氣候變遷環保紀錄片，同時聯合報系與願景工程基金會共同倡議，前進地球暖化最前線，預計下半年推出全方位報導，帶給台灣讀者格陵蘭現場直擊。
張善政今在行政院前副院長杜紫軍陪同下前往參觀，替遠征團隊加油打氣，張也寫下「愛護環境，讓地球更美好」卡片祝福，歐萊德創辦人葛望平也分享世界各地收到2000多張卡片，其中來自烏克蘭卡片讓他相當感動，烏克蘭現面臨戰爭卻還願意為地球盡一份力，希望戰爭也能盡快結束。
「堅定的相信如果一個人的力量匯集成一個團體的力量，那我們就有機會改變這個世界」葛望平說，格陵蘭為台灣的60倍，人數卻僅5萬多人，因氣候變遷讓永凍土融化當地房屋傾斜、海漂垃圾破壞家園等問題，因此將去23天拍攝環保紀錄片，希望作為一個環境教育教材。
張善政表示，歐萊德是透過SGS確認全球第1個達成零碳排的美妝企業，要把每一個國際認證的細節都走過不是一件小事，而遠征隊要在當地23天以零碳排為生活很有意義，希望他們能記錄這趟遠征過程及經歷。 若未來入主市府會結合零碳排企業一同推廣，或許市政府也能挹注一些資源讓企業盡速完成目標。
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