國旅補助開跑 住宿高雄周五也可享500元優惠

交通部觀光局今天起推出「悠遊國旅」補助計畫，高雄市同步加碼的「周五又補五、周間補到千」優惠活動也正式開跑。觀光局指出，7月15日至8月31日暑假期間，在周日至周四，入住高雄合法旅宿，中央補助800元，若入住星級旅館、好客民宿等，或旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，所以最高可享1300元補助，市府每房再加碼補助200元，最高可獲1500元補助。

另外，針對中央不補助的周五，高雄獨家補助500元，只要在活動期間的周五入住可享此優惠。觀光局提醒，本次活動的適用對象均為本國籍個別旅客，每一身分證號限使用一次，旅客可先在悠遊國旅網站申請住宿優惠資格，直接向本市參加活動之合法旅宿業者訂房（住宿劵、國際訂房平台、旅行社不適用），旅客本人必須入住，並由旅宿業者現場折抵200元。

「周五又補五」部分，由旅客直接向參加「悠遊國旅」活動的合法旅宿業者訂房，於本人入住當日，需提供身分證或健保卡證明，供旅宿業者申請獎助，當日住宿費則由旅宿業者現場折抵500元予旅客，上述方案額度有限，先搶先贏。

高市觀光局說，旗津黑沙玩藝節已經在7月9日開跑，配合國旅優惠，多家飯店與旅宿業首波周末的訂房率已經達到9成，明天（7月16日）旗津啤酒嘉年華開幕，將邀請「國民姊夫」具俊曄出席，還有旗津當地海產店，端出澎湃下酒菜任君選購。更多活動資訊可至觀光局臉書-「高雄旅遊網」查詢。

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