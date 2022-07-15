民俗鬼月嘉義好神捲土重來 火燈夜巡、大土爺祭開跑
農曆7月民俗鬼月將近，去年疫情停辦的嘉義好神活動，今年恢復，開鬼門前3天26至28日，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，接續8月15日「迎大士爺創意踩街活動」，8月18至20日大士爺廟「大士爺祭」等輪番上陣，上午縣府舉行宣傳活動，「電音三太子」大跳保庇舞High翻全場，縣長翁章梁邀請民眾來嘉逗熱鬧。
今年主題以「福氣臨門平安歸」為主題，透過好神系列活動及到廟參拜，讓民眾接福氣、平安到，了解宮廟沿革與人文故事，翁章梁說，今年結合地方習俗文化，將民眾與宗教間信仰與祈福規畫五大特色有好神淨福、好神演藝、好神手作、好神逗趣及創意點燈，打造層亮式4公尺高充氣巨型火把，由福祿壽三仙帶領大家踩街，添加新魅力。
「好神演藝」邀創作歌手Annie & Taco 安妮塔克，及兩度奪得金曲獎台語歌后曹雅雯開場演出；空靈系歌手玟靈與靈聲天團，及嘉縣傑出團隊布袋內田慶和軒北管、金曲樂團神棍樂團輪番上陣，帶來演藝秀。
翁章梁、文觀局長許有仁、建德宮董事長陳國偉、大士爺廟董事長周漳炎、議員林緗亭、蔡瑋傑、許有疆等出席宣傳，翁章梁說，不論火燈夜巡或大士爺祭都非常精彩。
火燈夜巡活動有「好神手作」，讓自製火燈夜巡祈福火把，加入夜巡行列探索廟宇文化；好神逗趣打造獨嘉平安龜，只要擲出一個聖筊，就有機會獲得小米掃拖機器人、健康氣炸鍋、蒸煮美食鍋等250個好禮。 活動訊息上嘉縣文化觀光局臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/tbocc01 查詢。
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