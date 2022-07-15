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環狀線秀朗橋站開發案今動土 3千就業機會、2025年完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
捷運環狀線秀朗橋站空拍圖。圖／新北市捷運局提供
捷運環狀線秀朗橋站空拍圖。圖／新北市捷運局提供

捷運環狀線總計有10處捷運開發案，秀朗橋站是首座進場開工的捷運車站。新北市捷運局今天舉辦開工祈福典禮，捷運局表示，將在目前已營運使用的車站出入口上方，接續興建20層樓高的商辦大樓，總樓地板面積為1萬5400坪，投資金額22億元，預計2025年底完工啟用。

捷運局表示，秀朗橋站開發案由冠德建設投資興建，產品規劃為20層樓建築物，1至2樓除作為捷運車站使用外，未來還包括有各式商店進駐，將可方便旅客通勤時使用；3樓則為遠見圖書館及辦公大樓會議室、健身房、交誼廳等公共設施，4至20層樓則規劃為辦公場所，預估可引入近3千個就業機會，提供民眾出站即可辦公的便利性，大幅縮短上下班通勤的交通時間。

捷運局長李政安說，新北環狀線10處的捷運開發，除今日秀朗橋站開工施作，捷運景平站也將接續在後，預計於年底辦理開工，其餘各車站也已於今年6月完成公告招商。市府將全力推動新北環狀線捷運開發案，預估總投資金額可達652億，創造2.2萬個就業機會，可活絡地區商業活動，推動都市發展。

新北市長侯友宜表示，新北環狀線計10處的捷運開發案，透過捷運共同開發除可取得車站出入口用地外，同時引進投資人興建開發共構大樓，提供市民不只是搭乘捷運便利性，捷運車站內也可滿足生活上所需的各種消費活動與辦公就業需求。

捷運環狀線秀朗橋站開發案工模擬圖。圖／新北市捷運局提供
捷運環狀線秀朗橋站開發案工模擬圖。圖／新北市捷運局提供
新北市長侯友宜出席「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓開工祈福典禮」。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓開工祈福典禮」。記者江婉儀／攝影

捷運環狀線 新北市長 侯友宜

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