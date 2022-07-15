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影／阿里山林鐵神木車站啟用 蒸汽火車柴油機關車同框賀喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供

阿里山林業鐵路及文化資產管理處歷時17個月，整建阿里山國家森林遊樂區神木車站完工，上午特別行駛百年蒸汽火車與柴油機關車，在神木車站前同框鳴笛，祝賀神木車站啟用，神木車站全新升級，友善服務更加成。

一早來自遊樂區居民，齊聚車站搭乘啟用首班車。9點15分SL31蒸汽火車前導，緩緩自阿里山車站駛出，居民、來賓與遊客搭乘9點45 分首班車，火車緩緩抵達神木車站，蒸汽火車開始表演「Z」字形折返，停靠神木新站側線，兩列車同框後同時鳴笛，象徵神木生生不息，宣告神木車站啟用。

疫情緩，觀光局國旅補助今天起跑，車站啟用吸引許多鐵道迷，攝影捕捉千載難逢蒸汽與柴油機關車在神木車站同框畫面，為讓民眾了解車站整建工法，導覽解說，月台上《森。國民記憶》影像徵集成果展列，播放車站整建工程紀錄短片，記錄神木車站歷史一刻。

典雅木構神木車站，為保護珍貴紅檜生長，採取生態檢核縮小與迴避措施；透過邊坡維護，將舊月台向外延展，整建為3倍面積，可依乘客量彈性調整候車空間；順應地形月台更兼具觀景功能，可近觀觀賞神怡流瀑，遠眺塔山最佳地點。

因應阿里山多雨氣候，月台上方加設遮雨棚，將月台升高至車廂出入口高度，增設無障礙坡道，讓上下車旅客或輪椅使用者，都能感受林鐵細膩友善服務。

早期神木車站為島式月台，遊客從候車亭處邊上下車，後因火車運量與載客數增加，遂在第二股線鋪設木棧道與增置下車月台，讓上下車遊客分流，增加行進動線的順暢。

整建後的神木車站，拆除原第二股線鋪設的臨時木棧道與下車月台，恢復原有站內雙股線，未來列車可在神木車站交會，縮減列車為等候閉塞解除的時間，更為2023年全線通車預作準備。

阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供

阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供
阿里山林鐵神木車站啟用，蒸汽火車柴油機關車同框鳴笛賀喜。圖／阿里山林鐵文資處提供

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