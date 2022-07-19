鬼門開！網友熱議農曆民俗月禁忌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「民俗月禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大民俗月禁忌項目。

隨著農曆鬼門開的日子接近，專屬於鬼月的禁忌也重新引起討論，雖然民俗說法不宜過度迷信，但也有不少人認為「寧可信其有，不可信其無」，那究竟網友們最熱議的禁忌有哪些呢？一起來看看吧！

鬼月「這時間」買車買房就沒問題 晚間洗衣曬衣招好兄弟？

談到農曆七月的禁忌，「買房搬家」、「牽新車」等購買行為成為討論的焦點，由於許多人擔心在民俗月購入房產車產不甚吉利，除了可能影響風水，也特別忌諱買到不乾淨的房子或事故車，因此鬼月時的買氣相對較低，許多商家也會趁機推出優惠活動，網友便紛紛提問該如何撿到便宜的同時又不觸犯禁忌，引起許多回應，如「看車可以，延後到鬼月後交車就好」、「如果真的怕，趁日落前陽氣重看完（房子）」等，提到延後交屋、交車，或是在陽氣相對重的時間賞屋、賞車，或許都是避開民俗禁忌的解方。

而根據民俗說法，好兄弟多半在夜間出沒，因此許多禁忌也與晚上有關，像是「晚上洗衣服」、「晚上吹口哨」、「晚上拍照」等，都隱含著招來好兄弟的含義，不過就有網友說到「我要上班只能晚上洗衣服欸」、「衣服沒乾怎麼辦」等，表示實在無法完全遵守，因此就有民眾認為其實只要保持敬畏之心，相信不迷信就好。

另外，「水上活動」也是網友熱議的民俗月禁忌之一，有網友每逢鬼月，家中長輩都會特別叮囑別去危險水域，以免被抓交替。不過有民眾點出，其實這些禁忌背後也有叮囑、勸告之意，並說到「比禁忌更要注意的是先學好溺水自救技巧」、「別去沒有告示的溪流玩耍」等，表示做好安全措施與保護才是更為重要的。

民俗月禁忌流傳已久，每逢鬼門開前夕就會被重新提起，而隨著時代的演進，這些禁忌已慢慢被淡忘，提醒民眾們也別為了遵守禁忌而影響日常生活，保持敬畏參考即可！

網友熱議鬼月八大禁忌。 Social Lab社群實驗室/製圖

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》