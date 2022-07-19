2022國旅補助開跑！網友熱議五大常見問答一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個多月「國旅補助」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大國旅補助常見問答。

受新冠疫情影響，國內觀光業成首當其衝受打擊的產業之一，而今年6月交通部拍板定案，將2022年國旅補助名為「悠遊國旅」，並於7月15日正式上路，引發不少網友熱議，現在就一起來看看網友對於國旅補助的5大常見問答吧！

「補助金額」備受社群熱議 申請方式與條件一次看

國旅補助網友熱議5大問答網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於2022悠遊國旅的5大常見問答，「補助金額」是討論度最高的問題。根據交通部觀光局所公布的振興方案，本次補助基本金額為800元，如有打第三劑疫苗或是入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅宿、溫泉標章旅宿等，即可再加碼500元，最高可獲得1300元的補助金，網友直呼「1300很划算」，紛紛表示要「趕快來安排旅遊行程」。

此外，國旅補助的「申請方式」也備受網友熱議，就有網友於討論區請益，表示擔心「申請流程會不會很繁瑣」，而交通部也於網路上給出解答，說明只要上傳身分證件並填寫基本資料，屆時現場出示證件，便可完成現場折抵。

對於國旅補助不少民眾皆推崇是「有感划算」，不過因本次補助的「申請條件」上，特別限定須「平日入住（週日至周四）」，引起部分人質疑，提出「這樣對平日要上班的人不公平的感覺」，認為一般上班族根本無法享受到優惠。

此外，關於「訂房方式」也是熱議重點之一，對於本次補助的訂房渠道，就有網友表示「不能用常用的訂房平台很不方便」、「從官網訂，比起國外訂房網站還繁瑣」，認為只能使用這些訂房管道不太方便，也希望可以增加更多元的訂房方式。

如今在與病毒共存的生活模式下，觀光產業漸漸復甦。在享受著旅遊的快感與國旅補助的小確幸之同時，也要注意相關防疫規範，才能在玩得盡興又安心。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》