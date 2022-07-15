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台北社子飆36.7度高溫 氣象局示警10縣市注意高溫

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
各地高溫炎熱，最高氣溫可達36度以上，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
各地高溫炎熱，最高氣溫可達36度以上，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

中央氣象局表示，今天西南風影響，迎風面中南部水氣偏多，整天不定時會有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，出門除了攜帶雨具備用外，也請多留意氣象局發布的相關訊息，其他地區則為多雲到晴的天氣。

氣象局提醒，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號。

氣象局說，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；北部及東半部天氣炎熱，高溫可以來到35度以上，氣象局則在中午觀測到台北社子有36.7度高溫，為目前全台最高溫，也提醒東南部也有焚風發生的可能，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

氣象局也說，明日中南部地區及午後各地山區亦有局部較大雨勢發生的機率；北部及東半部地區高溫炎熱，大台北地區仍要注意有37度高溫發生的機率，東南部有焚風發生的機率，請民眾仍要注意。

氣象局 高溫

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