聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北社子飆36.7度高溫 氣象局示警10縣市注意高溫
中央氣象局表示，今天西南風影響，迎風面中南部水氣偏多，整天不定時會有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，出門除了攜帶雨具備用外，也請多留意氣象局發布的相關訊息，其他地區則為多雲到晴的天氣。
氣象局提醒，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號。
氣象局說，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；北部及東半部天氣炎熱，高溫可以來到35度以上，氣象局則在中午觀測到台北社子有36.7度高溫，為目前全台最高溫，也提醒東南部也有焚風發生的可能，中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。
氣象局也說，明日中南部地區及午後各地山區亦有局部較大雨勢發生的機率；北部及東半部地區高溫炎熱，大台北地區仍要注意有37度高溫發生的機率，東南部有焚風發生的機率，請民眾仍要注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言