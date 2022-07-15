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龜山島龜首土石崩落揚塵 遊客驚呼Discovery畫面
台灣東部海域昨天發生多起有感地震，宜蘭龜山島龜首今天早上出現大片土石崩落，墜入牛奶海，揚起陣陣煙塵，船上民眾看到驚呼連連，大喊「超可怕」，更直呼是Discovery畫面。
龜山朝日2號解說員張展維表示，今天早上8點船班出海，到龜山島北面尋找鯨豚，他將近9點在船長室往後一望，就看到龜首前面一整片煙霧瀰漫，當下趕緊拍照，也提醒其他業者晚點開船經過時，保持適當距離，以免落石發生危險。
張展維說，龜首脆弱且在海上易風化，崩落屬於正常現象，推測應是昨天發生多起地震的關係，龜首土石鬆動從高處落下，前幾天也有發生落石情形。他先前曾看過更大規模崩落，也提到今年地震影響，龜山島龜首、眼鏡洞等多處都有崩落。
東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜首岩石容易鬆動，包括地震或異常天氣都可能造成落石現象。
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