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龜山島龜首土石崩落揚塵 遊客驚呼Discovery畫面

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭龜山島龜首今天早上出現大片土石崩落，墜入牛奶海，揚起陣陣煙塵。圖／教練林詠聖提供
宜蘭龜山島龜首今天早上出現大片土石崩落，墜入牛奶海，揚起陣陣煙塵。圖／教練林詠聖提供

台灣東部海域昨天發生多起有感地震，宜蘭龜山島龜首今天早上出現大片土石崩落，墜入牛奶海，揚起陣陣煙塵，船上民眾看到驚呼連連，大喊「超可怕」，更直呼是Discovery畫面。

龜山朝日2號解說員張展維表示，今天早上8點船班出海，到龜山島北面尋找鯨豚，他將近9點在船長室往後一望，就看到龜首前面一整片煙霧瀰漫，當下趕緊拍照，也提醒其他業者晚點開船經過時，保持適當距離，以免落石發生危險。

張展維說，龜首脆弱且在海上易風化，崩落屬於正常現象，推測應是昨天發生多起地震的關係，龜首土石鬆動從高處落下，前幾天也有發生落石情形。他先前曾看過更大規模崩落，也提到今年地震影響，龜山島龜首、眼鏡洞等多處都有崩落。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜首岩石容易鬆動，包括地震或異常天氣都可能造成落石現象。

宜蘭龜山島龜首今天出現土石崩落。圖／宜蘭縣賞鯨推廣協會提供
宜蘭龜山島龜首今天出現土石崩落。圖／宜蘭縣賞鯨推廣協會提供
宜蘭龜山島龜首今天出現土石崩落。圖／張展維提供
宜蘭龜山島龜首今天出現土石崩落。圖／張展維提供
龜山朝日2號解說員張展維表示，今天早上8點船班出海，到龜山島北面尋找鯨豚，將近9點在船長室往後一望，就看到龜首前面一整片煙霧瀰漫。圖／張展維提供
龜山朝日2號解說員張展維表示，今天早上8點船班出海，到龜山島北面尋找鯨豚，將近9點在船長室往後一望，就看到龜首前面一整片煙霧瀰漫。圖／張展維提供

地震 龜山島 落石

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